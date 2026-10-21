Лунный календарь рыболова на конец октября 2026: благоприятные дни месяца для рыбалки по фазам Луны

Где искать щуку, судака, окуня и леща в конце октября

Октябрь — время, когда рыбалка будто переходит на новые правила: вода остывает, рыба меняет маршруты, а привычные летние хитрости уже не выручают.

Чтобы не остаться без улова, важно смотреть не только на календарь, но и на погоду, давление, глубину и повадки разных видов.

Что учитывать перед выездом

При температуре воды +10–12 °C хищники становятся заметно активнее, а мирные рыбы уходят глубже и ведут себя осторожнее. Стабильное атмосферное давление — хороший знак: клёв держится ровнее.

Резкие скачки, наоборот, заставляют рыбу прятаться. Тёплый южный или юго‑восточный ветер помогает рыбалке, северный — чаще портит клёв.

Лунный календарь: 22 октября — 1 ноября

22–23 октября. Луна ещё растёт, но пик активности позади. Лучше не гоняться за множеством точек, а сосредоточиться на 1–2 проверенных местах.

Луна ещё растёт, но пик активности позади. Лучше не гоняться за множеством точек, а сосредоточиться на 1–2 проверенных местах. 24–26 октября. Приближается полнолуние (26 октября). Клёв может быть неровным, зато в сумерках и ночью нередко активизируются хищники — например, судак и налим. Это время стоит использовать для вечерней или ночной ловли.

Приближается полнолуние (26 октября). Клёв может быть неровным, зато в сумерках и ночью нередко активизируются хищники — например, судак и налим. Это время стоит использовать для вечерней или ночной ловли. 27–31 октября. Луна убывает, и многие рыболовы отмечают улучшение клёва. Особенно перспективными становятся тихие заливы и участки на глубине.

Помните: лунный календарь — это подсказка, а не гарантия улова. Всегда стоит сверять его с погодой и особенностями водоёма.

Где искать рыбу и на что ловить

Щука — держится на бровках, у коряг и перепадов глубин; хорошо работают блесны, воблеры и силиконовые приманки.

Судак — выбирает косы и выходы из ям; лучше всего ловится на зорях, хорошо отзывается на джиговые оснастки.

Окунь — сбивается в стаи на глубине 3–4 метра; берёт на вертушки и компактный джиг.

Лещ — уходит в русловые канавы и омуты; для него подойдут фидер или донка, наживка — мотыль и червь.

В конце октября рыбалка требует чуть больше внимания к деталям. Если учитывать и лунные фазы, и погоду, и повадки рыбы, шансы на хороший улов заметно растут. Главное — не стоять на одном месте и пробовать разные точки.

Читайте также:

Россиянам рекомендовали начать закупку продуктов к Новому 2027 году в октябре - эксперт Попова

Почему на российский рынок хлынули красная рыба и тунец из Китая — объясняет эксперт Балашов

Не одна, а две прибавки: в 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды — на 6,8% и 3,3%