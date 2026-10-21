Лунный календарь рыболова на конец октября 2026: благоприятные дни месяца для рыбалки по фазам Луны

Октябрь — время, когда рыбалка будто переходит на новые правила: вода остывает, рыба меняет маршруты, а привычные летние хитрости уже не выручают.
Чтобы не остаться без улова, важно смотреть не только на календарь, но и на погоду, давление, глубину и повадки разных видов.
Что учитывать перед выездом
При температуре воды +10–12 °C хищники становятся заметно активнее, а мирные рыбы уходят глубже и ведут себя осторожнее. Стабильное атмосферное давление — хороший знак: клёв держится ровнее.
Резкие скачки, наоборот, заставляют рыбу прятаться. Тёплый южный или юго‑восточный ветер помогает рыбалке, северный — чаще портит клёв.
Лунный календарь: 22 октября — 1 ноября
- 22–23 октября. Луна ещё растёт, но пик активности позади. Лучше не гоняться за множеством точек, а сосредоточиться на 1–2 проверенных местах.
- 24–26 октября. Приближается полнолуние (26 октября). Клёв может быть неровным, зато в сумерках и ночью нередко активизируются хищники — например, судак и налим. Это время стоит использовать для вечерней или ночной ловли.
- 27–31 октября. Луна убывает, и многие рыболовы отмечают улучшение клёва. Особенно перспективными становятся тихие заливы и участки на глубине.
Помните: лунный календарь — это подсказка, а не гарантия улова. Всегда стоит сверять его с погодой и особенностями водоёма.
Где искать рыбу и на что ловить
- Щука — держится на бровках, у коряг и перепадов глубин; хорошо работают блесны, воблеры и силиконовые приманки.
- Судак — выбирает косы и выходы из ям; лучше всего ловится на зорях, хорошо отзывается на джиговые оснастки.
- Окунь — сбивается в стаи на глубине 3–4 метра; берёт на вертушки и компактный джиг.
- Лещ — уходит в русловые канавы и омуты; для него подойдут фидер или донка, наживка — мотыль и червь.
В конце октября рыбалка требует чуть больше внимания к деталям. Если учитывать и лунные фазы, и погоду, и повадки рыбы, шансы на хороший улов заметно растут. Главное — не стоять на одном месте и пробовать разные точки.
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