Почему на российский рынок хлынули красная рыба и тунец из Китая — объясняет эксперт Балашов

Какие виды рыбы чаще всего приезжают из‑за рубежа и на что стоит обращать внимание при покупке

На российских прилавках немало импортной рыбы — и это не случайность, а результат баланса спроса, географии и экономики. Ежегодно в страну ввозят около 750 тысяч тонн рыбной продукции, и объёмы продолжают расти.

Что везут из‑за границы

Львиную долю импорта составляет красная рыба — в основном искусственно выращенные лососи из Чили, Турции и Ирана.

Активно растёт доля китайской форели. Кроме того, на рынок поступают сибас и дорадо из Турции и средиземноморских стран, креветки из Таиланда и Филиппин, а также пангасиус, телапия и тунец — последние в сравнительно небольших объёмах.

"При этом часть российской рыбы уходит на экспорт: например, Египет наращивает закупки отечественной сельди", - сообщил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Почему так происходит

Дело не в нехватке рыбы, а в экономике и географии промысла. Некоторые виды просто невыгодно добывать в российских водах: проще и дешевле привезти готовый продукт.

Рыбаки ориентируются на спрос: где он выше — туда и направляют поставки. Так работает рынок: объёмы экспорта и импорта отражают не дефицит, а распределение спроса между странами.

Как выбрать качественную рыбу и консервы

Вот на что стоит обратить внимание при покупке:

страна‑изготовитель — у разных государств свои стандарты качества и контроля;

происхождение сырья — консервы, сделанные в море из свежевыловленной рыбы, зачастую вкуснее и полезнее сухопутных;

состав и маркировка — отсутствие лишних добавок и чёткие данные о сроке годности и условиях хранения;

внешний вид и запах — свежая рыба должна быть упругой, без посторонних ароматов.

Совет: не гонитесь за самой низкой ценой — слишком дешёвая рыба нередко оказывается продуктом с сомнительной историей.

Короткий вывод

Импорт рыбной продукции — это нормальная часть рынка, которая закрывает потребности в тех видах рыбы, которые невыгодно или невозможно добывать внутри страны.

Баланс между экспортом и импортом формируется спросом, а грамотный выбор продукта помогает не ошибиться на прилавке. Если обращать внимание на детали, можно найти действительно качественный вариант.

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