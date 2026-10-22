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Осенью раскидала по грядкам дармовое удобрение — весной земля обновленная и пушистая

Опубликовано: 22 октября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Осенью раскидала по грядкам дармовое удобрение — весной земля обновленная и пушистая
Осенью раскидала по грядкам дармовое удобрение — весной земля обновленная и пушистая
Городовой ру
Как восстановить почву после дачного сезона

Дачный сезон завершен, но объем работ на участке не снижается. Опытные аграрии понимают важность осенней подготовки почвы к весне. Обогащение грунта питательными элементами не требует обязательного приобретения дорогостоящих удобрений.

Эффективным решением станет использование лесного опада. В отличие от садовых культур, лесные деревья менее подвержены патогенам, что минимизирует риск распространения инфекций на участке.

Рекомендуется проводить сбор материала в сухую погоду. Следует отдавать предпочтение здоровой листве, собранной под деревьями без видимых признаков поражения болезнями.

Какую листву выбрать

Оптимальным выбором является листва, не способствующая закислению почвы: рябина, тополь, боярышник, береза, бук и клен. Данный материал насыщен полезными макро- и микроэлементами. Перед внесением в грунт рекомендуется просушить сырье под навесом или на открытом солнце.

Существует несколько способов практического применения листвы

Опавшую листву можно использовать в качестве мульчирующего материала для приствольных кругов деревьев, а также для защиты посадок клубники и роз. Альтернативным вариантом является внесение листвы в компостную кучу, что позволит существенно обогатить ее питательный состав.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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