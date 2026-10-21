В октябре газону – обязательно: со сходом снега встречаю пышный зеленый ковер: хитрости от агронома Давыдовой

Осенний уход за газоном

Октябрь является идеальным периодом для проведения работ на газоне, обеспечивающих его успешную зимовку и весеннюю вегетацию. Эксперт в области садоводства Ксения Давыдова выделяет три обязательных этапа ухода.

Во-первых, необходимо очистить газон от опавшей листвы, которая препятствует инсоляции, способствует избыточному увлажнению и созданию благоприятной среды для развития вредителей. Накопление листвы негативно сказывается на состоянии травостоя.

Во-вторых, следует внести специализированные жидкие удобрения. Данная мера позволит насытить почву необходимыми нутриентами, повысить морозостойкость растений и ускорить их восстановление в начале весеннего сезона.

В-третьих, рекомендуется произвести финальную стрижку газона. Это способствует улучшению аэрации и снижению риска поражения патогенной микрофлорой. Вместе с тем, эксперт подчеркивает, что после наступления первых заморозков любые работы по стрижке травы следует прекратить.

По завершении стрижки газона необходимо произвести тщательную очистку оборудования, удалить остатки растительности и загрязнения с триммера, а также обеспечить надлежащие условия для его хранения.

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