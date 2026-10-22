Медведи в Ленобласти готовятся ко сну: почему животные бродят по дачам и когда наконец уснут

Совсем скоро косолапые отправятся в берлоги.

Осень в Ленинградской области подходит к концу. Для местных медведей это время генеральной уборки и последних сытных обедов.

Кандидат биологических наук, член Русского географического общества Павел Глазков рассказал ТАСС, когда лесные великаны наконец уснут, почему они не спят «мертвым сном» и зачем прямо сейчас выходят к людям.

Когда косолапые пойдут «на боковую»?

Обычно медведи в нашем регионе засыпают в ноябре. В этом году биологи ждут их ухода на зимовку примерно через две-три недели.

По словам биолога, первыми отдыхать отправляются самые ответственные: беременные медведицы и матерые самцы. Самкам нужно не просто лечь, а обустроить идеальное убежище, ведь посреди зимы у них появятся медвежата.

Нередко звери делают сразу две-три берлоги «про запас» на случай непредвиденных гостей или подтопления.

Молодежь и мамы с подросшими пестунами засыпают позже всех.

Без снега сна не будет

Главное снотворное для медведя — это не календарь, а погода.

Чтобы спокойно лечь спать, медведю нужен снег. Сугробы закрывают следы зверя и маскируют саму берлогу. Без снежной подушки хищник чувствует себя уязвимым — его по запаху могут выследить и потревожить волки, отмечает эксперт.

Это не спячка, а чуткая дрема

Многие думают, что медведь отключается на всю зиму, как еж или сурок. Это миф.

У медведей не классическая спячка, а зимний сон:

Температура тела падает всего на 3–5 градусов (у сурков она падает почти до нуля).

Зверь все слышит и чувствует.

Разбудить его очень легко.

Если берлогу потревожат шум лесозаготовок или охотничьи собаки, разбуженный зверь мгновенно встанет. Стать «шатуном» посреди зимы для медведя смертельно опасно: еды в лесу нет, и он быстро звереет от голода.

Праздник живота: зачем медведи идут к людям

Сейчас у медведей период жора — гиперфагия. Им нужно набрать толстый слой жира (до 15–20 сантиметров!), чтобы не замерзнуть и не умереть от истощения за зиму. Для этого взрослый зверь должен съедать до 20 000 калорий в день.

Их главное осеннее лакомство — подкисшие, падалицы-яблоки. Они сладкие, калорийные и легко усваиваются. Именно поэтому медведи сейчас активно навещают:

заброшенные деревни;

садоводства (СНТ);

дачные участки на окраинах леса.

Например, недавно дикого мишку не раз замечали прямо у жилых домов в Ивангороде — зверь бродил по окрестным садам и паркам, пугая местных жителей. Лесники уже взяли ситуацию на контроль, сообщает 78.ru.

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