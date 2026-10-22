Собственникам приготовиться: с 2027 года счетчики электроэнергии начнут считать по-новому

С 2027 года владельцев жилья ждут новые правила по электросчетчикам.

Компаниям сократят время на установку приборов, а за задержку предусмотрят компенсацию. Нужно понимать, чего ожидать и как не потерять деньги - новые нормы стоит знать заранее.

Какие перемены грядут

Раньше энергетики могли тянуть с установкой нового прибора до шести месяцев. Теперь на процедуру отводят три месяца. Отсчет идет с того дня, как стало известно о поломке, утере счетчика или окончании срока его службы. Правила заработают для случаев, возникших после 1 января 2027 года.

Кто платит и кто меняет

Для собственника процедура остается бесплатной. В многоэтажках этим занимается гарантирующий поставщик, в частном секторе — сетевая организация. Ваша задача — вовремя сообщить о проблеме. Подавайте заявление в письменном виде или через личный кабинет: так останется подтверждение с датой обращения.

Как добиться скидки

Если трехмесячный срок нарушат, плата за электричество уменьшится на 5% за каждый месяц просрочки. Но автоматически перерасчет не сделают. Направьте в компанию официальную претензию. Если в течение 30 дней после обращения вопрос не решится, платеж пересчитают с понижающим коэффициентом. Без письменного заявления компенсацию не получить.