Сколько «котов» весит ваш багаж? Итоги работы Пулково и необычные новинки аэропорта

Зарубежные поездки заметно ожили.

За первые девять месяцев этого года петербургский аэропорт Пулково принял 15,6 миллиона человек, рассказали в воздушной гавани.

За границу — чаще, особенно к морю

Зарубежные поездки заметно ожили. Международный поток вырос на 8% — за границу улетели почти 4 миллиона человек.

Главным фаворитом у путешественников остается Турция. Туда слетали 1,4 миллиона пассажиров.

Но рекордсменом по росту популярности стал Египет. Число поездок туда прыгнуло сразу на 49%! Заметно чаще стали летать в Казахстан, Китай и Армению.

Среди городов сильнее всего прибавили курортные Хургада и Шарм-эль-Шейх, а также Ташкент, Шанхай и Стамбул.

Кстати, росту иностранного туризма в Санкт-Петербург очень помогло введение электронных виз. Иностранцы из Азии и с Ближнего Востока стали прилетать к нам намного чаще.

Куда летают по России

Внутри страны тоже есть свои лидеры. Петербуржцы стали активно открывать для себя Урал и Кавказ. Сильнее всего вырос спрос на Екатеринбург, Ставрополь и Владикавказ.

При этом традиционными лидерами по числу пассажиров в Пулково всё еще остаются Москва, Сочи и Калининград.

Багаж теперь меряют в котиках

Самая милая фишка аэропорта появилась на третьем этаже в зоне регистрации. Там установили специальные весы для багажа.

Они показывают вес чемодана не только в привычных килограммах, но и в котах! За основу авторы идеи взяли средний вес домашнего питомца — 4 килограмма. Причем в расчетах задействовали разные породы.

Теперь перед вылетом вы можете точно узнать, что ваш перевес — это всего лишь «пара лишних котиков».

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