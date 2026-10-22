Золотая осень не сдается: почему в Петербурге так тепло и сколько это продлится

Октябрь в этом году решил порадовать петербуржцев.

Город накрыло приятное осеннее тепло, дождей нет, а за окном светит солнце.

Тепло, сухо и солнечно

В город пришла комфортная и спокойная погода. Температура держится на 2–3 градуса выше обычной климатической нормы.

Днем воздух в Петербурге прогреется до +11…+13°. По области местами будет еще теплее — до +14°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В пятницу картина не изменится. Ночью ожидается около +4…+6°, а днем термометры снова покажут приятные +11…+13°. Никаких зонтов — осадков синоптики не обещают.

Причина — огромный антициклон

За такую погоду стоит благодарить антициклон — обширную область высокого давления. Он буквально «разгоняет» дождевые тучи и блокирует холодные арктические ветры.

Из-за этого атмосферное давление сейчас заметно выше нормы — 770 мм ртутного столба. Правда, оно уже начинает медленно падать.

Почти рекорд: взгляд в историю

Обычно в конце октября в Петербурге уже довольно зябко. Среднесуточная норма для этих дней составляет всего +5°. Но случались и крайности:

Самый жаркий день: в 1909 году воздух 22 октября прогрелся до рекордных +14,7°. Сегодня мы подобрались к этому значению очень близко.

в 1909 году воздух 22 октября прогрелся до рекордных +14,7°. Сегодня мы подобрались к этому значению очень близко. Самый морозный день: в 1903 году ударил настоящий зимний мороз — термометры показали -8,3°.

в 1903 году ударил настоящий зимний мороз — термометры показали -8,3°. Самый дождливый день: в 1900 году город буквально залило — за сутки выпало 19 мм осадков.

В прошлом году 22 октября минимум составил +0,5°, максимальная температура достигла +6,7°, за сутки выпадение осадков не отмечено.