Золотая осень не сдается: почему в Петербурге так тепло и сколько это продлится

Город накрыло приятное осеннее тепло, дождей нет, а за окном светит солнце.
Тепло, сухо и солнечно
В город пришла комфортная и спокойная погода. Температура держится на 2–3 градуса выше обычной климатической нормы.
Днем воздух в Петербурге прогреется до +11…+13°. По области местами будет еще теплее — до +14°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
В пятницу картина не изменится. Ночью ожидается около +4…+6°, а днем термометры снова покажут приятные +11…+13°. Никаких зонтов — осадков синоптики не обещают.
Причина — огромный антициклон
За такую погоду стоит благодарить антициклон — обширную область высокого давления. Он буквально «разгоняет» дождевые тучи и блокирует холодные арктические ветры.
Из-за этого атмосферное давление сейчас заметно выше нормы — 770 мм ртутного столба. Правда, оно уже начинает медленно падать.
Почти рекорд: взгляд в историю
Обычно в конце октября в Петербурге уже довольно зябко. Среднесуточная норма для этих дней составляет всего +5°. Но случались и крайности:
- Самый жаркий день: в 1909 году воздух 22 октября прогрелся до рекордных +14,7°. Сегодня мы подобрались к этому значению очень близко.
- Самый морозный день: в 1903 году ударил настоящий зимний мороз — термометры показали -8,3°.
- Самый дождливый день: в 1900 году город буквально залило — за сутки выпало 19 мм осадков.
В прошлом году 22 октября минимум составил +0,5°, максимальная температура достигла +6,7°, за сутки выпадение осадков не отмечено.