Ведро в малинник в октябре – кусты уходят в зиму крепышами, весной стартуют бодрее, летом от ягод спасу не будет

Чем подкормить малину в конце сезона

Чтобы малина ушла в зиму крепкой, а летом порадовала крупными ягодами, осенью ей нужно дать правильное питание. В октябре, пока земля не промёрзла, снабдите каждый куст калием и кальцием.

Почему важна осенняя подкормка

Осенью корни малины продолжают активно работать и усваивать питательные вещества. Именно в это время закладываются цветочные почки на будущий год, то есть формируется основа урожая. Подкормка укрепляет растения перед морозами, помогает побегам вызреть и повышает зимостойкость.

Зольный настой

Проверенный народный рецепт — настой древесной золы. В ней есть калий и кальций, которые нужны для созревания побегов и укрепления корней.

Возьмите 1 стакан золы и разведите в 10 литрах тёплой воды. Тщательно размешайте и оставьте на сутки. Перед применением ещё раз перемешайте, поднимая осадок.

Вливайте по 1–2 литра настоя под каждый взрослый куст, распределяя жидкость равномерно по приствольному кругу. Если почва сухая, сначала полейте малинник обычной водой, а затем вносите настой. Одного ведра хватит на несколько кустов.

Учитывайте, что зола снижает кислотность почвы. Если грунт на участке нейтральный или щелочной, применять её без проверки pH не стоит.



После внесения настоя или раствора замульчируйте почву вокруг кустов зрелым компостом слоем около 5 см. Мульча сохранит влагу и защитит кусты от перепадов температуры.

Влагозарядковый полив

Любую подкормку важно сочетать с обильным поливом перед морозами. Хорошо увлажнённая почва замерзает медленнее и защищает корни от резких перепадов температуры. Для взрослого куста малины нормой считается 40–50 литров воды, для молодого (до 3 лет) — 10–20 литров. Поливайте за 1–2 недели до устойчивых заморозков, пока земля не схватилась морозом.

Если проделать все это до морозов, по влажной земле, то кусты уйдут в зиму крепышами, а летом отблагодарят крупными ягодами.

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