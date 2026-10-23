Там, где земля перемешана с металлом: как изменятся «Невский пятачок» и музей «Прорыв блокады Ленинграда»

К 2030 году музей вырастет почти вдвое.

Власти Ленинградской области готовят масштабное обновление двух легендарных мемориалов — «Невского пятачка» и музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».

Проекты уже представили полпреду Президента в СЗФО Игорю Рудене, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Невский пятачок»: живая память на 63 гектарах

«Невский пятачок» — это небольшой плацдарм на левом берегу Невы. Но именно за этот клочок земли советские солдаты держались насмерть, чтобы оттянуть силы врага от осажденного Ленинграда.

Плотность огня здесь была такой, что земля буквально перемешана с осколками.

Территорию мемориала площадью около 63 гектаров бережно приведут в порядок. Вот главные новшества:

Вечный огонь. Его зажгут на центральной площадке у знаменитого монумента «Рубежный камень».

Его зажгут на центральной площадке у знаменитого монумента «Рубежный камень». Народная стена памяти. На ней появятся имена и фотографии красноармейцев, которые сражались на плацдарме. Родственники погибших смогут увидеть лица своих героев.

На ней появятся имена и фотографии красноармейцев, которые сражались на плацдарме. Родственники погибших смогут увидеть лица своих героев. Блиндаж комиссара Щурова. Этот легендарный пункт управления воссоздадут заново, чтобы посетители могли буквально спуститься в фронтовой быт.

Этот легендарный пункт управления воссоздадут заново, чтобы посетители могли буквально спуститься в фронтовой быт. Фундамент школы. До войны здесь стояло обычное школьное здание. Во время боев оно превратилось в мощный опорный пункт и переходило из рук в руки. Руины школы законсервируют, чтобы спасти от разрушения.

«Прорыв»: расширение в два раза

Прямо у Ладожского моста находится музей «Прорыв блокады Ленинграда». Здесь в январе 1943 года в ходе операции «Искра» наши войска разорвали кольцо окружения.

Сейчас в комплекс входят классическая диорама и трехмерная панорама с реалистичными фигурами бойцов и настоящей боевой техникой, поднятой со дна Невы.

К 2030 году музей вырастет почти вдвое:

Построят новые выставочные павильоны.

Откроют отдельные залы, посвященные поисковикам. В окрестных лесах и болотах до сих пор лежат тысячи незахороненных бойцов. Поисковые отряды каждый сезон поднимают останки и возвращают солдатам их имена. Их тяжелой работе посвятят постоянную экспозицию.

Главный принцип: без новодела и глянца

У всей этой масштабной реконструкции есть одно строгое правило: новые постройки не должны перекрывать саму историю.

Здесь не будет кричащих аттракционов и лишнего бетона. Главная ценность этих мест — их подлинность.

Создатели проекта хотят добиться простого эффекта: человек, пришедший сюда, должен сразу понимать, какой нечеловеческой ценой бойцы Красной армии отстояли Ленинград.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на берегах Невы появился памятник бойцам из Заполярья.