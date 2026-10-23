В конце октября орошаю смородину и крыжовник настоем — отменный урожай на следующий год обеспечен: рекомендации агронома Давыдовой

Чем обработать ягодные кустарники в октябре

С наступлением осени у садоводов сохраняется высокая нагрузка. Октябрь — идеальный период для проведения профилактических мероприятий по подготовке плодово-ягодных культур к зимнему периоду.

Очень важно обеспечить защиту растений от вредителей, предпочитающих зимовать в трещинах коры, сухих ветвях и опавшей листве. Отсутствие обработки в осенний сезон неизбежно приведет к распространению паразитов весной; в особом внимании нуждаются посадки смородины и крыжовника.

Агроном Ксения Давыдова рекомендует в первую очередь провести санитарную очистку приствольных кругов от опавшей листвы, которая служит благоприятной средой для размножения вредителей. В качестве эффективного инсектицида предлагается использовать настой луковой шелухи для обработки кустарников и почвы.

Приготовление раствора

Для приготовления состава необходимо заполнить половину 10-литрового ведра луковой шелухой, залить кипятком и настоять в течение суток. Готовый концентрат следует процедить и развести водой в соотношении 1:3 перед применением.

Применение раствора

Приготовленный раствор рекомендуется вносить методом дождевания с использованием лейки либо путем распыления непосредственно на вегетативную массу и прикорневую зону кустарников.

Никотиновая кислота, содержащаяся в луковой шелухе, способствует укреплению корневой системы, фитонциды обеспечивают подавление патогенных микроорганизмов, грибков и плесени, а каротин выступает в качестве антиоксиданта, способствуя повышению иммунитета культур.

Фото сгенерировано ИИ

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