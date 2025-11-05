«Утренняя звезда» погасла: не стало Юрия Николаева

Юрий Николаев, одна из самых узнаваемых фигур отечественного телевидения, ушёл из жизни на 76-м году после тяжёлой болезни.
Накануне стало известно о его госпитализации: он был доставлен в больницу Москвы с тяжелой формой воспаления лёгких, сопровождавшейся низким содержанием кислорода в крови.
Николай Цискаридзе поделился своими переживаниями в связи с этой потерей и сказал:
«Юрий Николаев ушёл на небеса… Совсем недавно мы вместе отмечали его профессиональный юбилей. Как горько осознавать, что его больше нет с нами… Светлая память».
Поддержка близких товарищей и теплые слова наполнили страницы в социальных сетях воспоминаниями о совместных проектах и встречах с телеведущим.
Для зрителей Николаев остался бессменным ведущим известной программы «Утренняя почта», которая много лет открывала выходные миллионам семей.
Помимо работы на телевидении, артист также проявил себя в кинематографе, снявшись, например, в фильмах «Большие перегоны» и «Прежде, чем расстаться».
За свои заслуги он был удостоен ряда высоких наград, включая звание народного артиста России, а также ордена Дружбы и Почёта.