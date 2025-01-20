Пока петербуржцы мечтали попасть на «Щелкунчика», Цискаридзе крутил пальцем у виска: почему разлюбил постановку

Николай Цискаридзе, один из самых известных российских танцовщиков и педагогов, неожиданно поделился своим неоднозначным отношением к легендарному балету «Щелкунчик». Хотя для многих этот спектакль ассоциируется с магией новогодних праздников, сам Цискаридзе признаётся, что за годы работы над ним его восприятие значительно изменилось.

Причина усталости

На протяжении многих лет Цискаридзе готовит новых артистов для «Щелкунчика». По его словам, ежегодная работа с полностью обновляющейся труппой превращает процесс репетиций в изматывающий круговорот.

«Каждый год — новая труппа. Это невероятно сложно. Начинаем работу в сентябре, и к премьере устаёшь так, что уже не можешь радоваться даже успехам. Это ощущение однообразия иногда кажется сумасшествием», — делится артист.

Величие и тяготы «Щелкунчика»

Парадоксально, но именно «Щелкунчик» принёс Цискаридзе мировую славу. Его исполнение роли принца до сих пор считается эталонным. Тем не менее, даже осознавая историческую значимость этой постановки, Николай Максимович признаёт: идея исключить «Щелкунчика» из репертуара невозможна.

«Сколько будет существовать мир, будет существовать и "Щелкунчик". Закончить это невозможно», — говорит он с долей обречённости.

Балет как символ статуса

Сегодня ажиотаж вокруг «Щелкунчика» достиг невероятных высот. Билеты в Большой театр раскупаются мгновенно, а их стоимость иногда доходит до сотен тысяч рублей. Для многих поход на этот спектакль стал не просто культурным мероприятием, а показателем статуса.

Цискаридзе отмечает, что ажиотаж вокруг постановки порой кажется чрезмерным: «Сейчас люди сошли с ума. Это сумасшествие». Однако, несмотря на сложности и усталость, он продолжает сохранять преданность этой культовой постановке.