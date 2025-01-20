Городовой / Общество / Пока петербуржцы мечтали попасть на «Щелкунчика», Цискаридзе крутил пальцем у виска: почему разлюбил постановку
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Пока петербуржцы мечтали попасть на «Щелкунчика», Цискаридзе крутил пальцем у виска: почему разлюбил постановку

20 января 2025 13:01
Николай Цискаридзе
Пока петербуржцы мечтали попасть на «Щелкунчика», Цискаридзе крутил пальцем у виска: почему разлюбил постановку
Legion-media

Уже давно разочаровался в нашумевшем спектакле.

Николай Цискаридзе, один из самых известных российских танцовщиков и педагогов, неожиданно поделился своим неоднозначным отношением к легендарному балету «Щелкунчик». Хотя для многих этот спектакль ассоциируется с магией новогодних праздников, сам Цискаридзе признаётся, что за годы работы над ним его восприятие значительно изменилось.

Причина усталости

На протяжении многих лет Цискаридзе готовит новых артистов для «Щелкунчика». По его словам, ежегодная работа с полностью обновляющейся труппой превращает процесс репетиций в изматывающий круговорот.

«Каждый год — новая труппа. Это невероятно сложно. Начинаем работу в сентябре, и к премьере устаёшь так, что уже не можешь радоваться даже успехам. Это ощущение однообразия иногда кажется сумасшествием», — делится артист.

Величие и тяготы «Щелкунчика»

Парадоксально, но именно «Щелкунчик» принёс Цискаридзе мировую славу. Его исполнение роли принца до сих пор считается эталонным. Тем не менее, даже осознавая историческую значимость этой постановки, Николай Максимович признаёт: идея исключить «Щелкунчика» из репертуара невозможна.

«Сколько будет существовать мир, будет существовать и "Щелкунчик". Закончить это невозможно», — говорит он с долей обречённости.

Балет как символ статуса

Сегодня ажиотаж вокруг «Щелкунчика» достиг невероятных высот. Билеты в Большой театр раскупаются мгновенно, а их стоимость иногда доходит до сотен тысяч рублей. Для многих поход на этот спектакль стал не просто культурным мероприятием, а показателем статуса.

Цискаридзе отмечает, что ажиотаж вокруг постановки порой кажется чрезмерным: «Сейчас люди сошли с ума. Это сумасшествие». Однако, несмотря на сложности и усталость, он продолжает сохранять преданность этой культовой постановке.

Новости по теме
Где остались билеты на балет «Щелкунчик» в Петербурге? Спойлер: нужно поторопиться Где остались билеты на балет «Щелкунчик» в Петербурге? Спойлер: нужно поторопиться 10 октября 2024 22:30
Узнали, где в Петербурге можно посмотреть «Щелкунчика» с Бережной и Туктамышевой: дешевые билеты еще есть Узнали, где в Петербурге можно посмотреть «Щелкунчика» с Бережной и Туктамышевой: дешевые билеты еще есть 16 декабря 2024 14:01
Известно, когда и как можно будет купить билет на «Щелкунчика» в Большом театре: подробная информация Известно, когда и как можно будет купить билет на «Щелкунчика» в Большом театре: подробная информация 26 ноября 2024 08:30
«Шаттл» против ВСМ: в Пулково введут новый гибкий рейс между столицами по цене билета РЖД «Шаттл» против ВСМ: в Пулково введут новый гибкий рейс между столицами по цене билета РЖД 23 января 2025 21:31
Петербург отметит день рождения Высоцкого концертом его песен: где он пройдет и сколько стоят билеты Петербург отметит день рождения Высоцкого концертом его песен: где он пройдет и сколько стоят билеты 22 января 2025 13:32
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Николай ЦискаридзеСанкт-Петербург
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».