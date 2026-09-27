Дел громадье или передышка: выбирайте цветок - узнаете, какие планы на осень и зиму вам стоит поставить

Быстрый тест покажет, чего ждет ваша душа

Не за горами октябрь, а за ним — первый снег и зима. С настоящими холодами приходит и время ожиданий. Кто-то ждёт передышки, кто-то — тишины и отдыха, а кто-то — перемен и новых планов. Посмотрите на три комнатных цветка. Выберите для себя один, самый привлекательный, он поможет понять, чего вы хотите.

Цветок 1. Декабрист

На картинке — рождественский кактус, весь усыпанный бутонами. Он цветёт зимой, когда за окном холодно, а в доме тепло.

Чего вы ждёте: праздника и чуда.

Вам хочется, чтобы конец года запомнился теплом, встречами, подарками и волшебством. Вы ждёте не просто выходных, а настоящего настроения. Ваша душа просит ярких эмоций и ощущения, что всё хорошее сбывается. Устройте себе маленький праздник уже сейчас.

Цветок 2. Фиалка

На картинке — аккуратная сенполия в горшке. Она цветёт нежно и долго, радуя глаз каждый день.

Чего вы ждёте: покоя и уюта.

Вам хочется тишины, размеренности и заботы. Вы устали от суеты и ждёте момента, когда можно будет просто выдохнуть. Ваш идеальный конец года — это плед, чай, любимая книга и близкие рядом. Не торопите события. Разрешите себе отдохнуть.

Цветок 3. Орхидея

На картинке — фаленопсис с изящными белыми лепестками. Он выглядит строго, современно и немного торжественно.

Чего вы ждёте: перемен и роста.

Вам хочется новых впечатлений, проектов и расширения. Вы ждёте, что следующий год откроет новые возможности. Ваша энергия просит движения и развития. Составьте план, поставьте цель — и начните с первого шага уже сейчас. У вас всё получится.

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