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5 блюд СССР, которые сегодня кажутся странными — а ведь когда-то были на каждом столе

Опубликовано: 27 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
5 блюд СССР, которые сегодня кажутся странными — а ведь когда-то были на каждом столе
фото legion-media
Что скрывалось за странными сочетаниями в советской кухне

В эпоху тотального дефицита люди не просто выживали — они творили. Из скромного набора продуктов рождались блюда, которые сегодня кажутся экзотикой, а тогда были обыденностью.

В этих рецептах — не только смекалка, но и целая история быта, где каждый грамм еды имел значение.

Знаковые блюда эпохи: как готовили, когда «доставали»

Эти рецепты держались на трёх китах: экономии, доступности и умении превратить простое в праздничное. Вот несколько примеров, которые стали символами времени:

  1. Суп из рыбных консервов — быстрый и сытный вариант для занятых семей: овощи плюс содержимое банки, и через 20 минут на столе горячее блюдо.
  2. Печёночный торт — «наполеон» из субпродуктов: слои из жареных печёночных блинов, промазанных майонезом и переложенных морковью.
  3. Хлебный кисель — десерт из черствого хлеба: сухари заваривали, протирали, варили с изюмом и крахмалом — получалась густая, сладковатая масса.
  4. Макароны с сахаром — бюджетный хит: обжаренные макароны посыпали сахаром, чтобы получить сладкую хрустящую корочку.
  5. Селёдка с творогом — пикантная намазка: творог смягчал солёность рыбы, а лук и сметана добавляли вкуса.

Вывод

Такие блюда — не про гастрономическую моду, а про умение находить выход из любой ситуации. Они напоминают, что вкус — это не только про дорогие продукты, но и про изобретательность, тепло домашнего очага и семейные традиции. Сегодня эти рецепты могут показаться странными, но в них живёт дух времени, который стоит помнить.

Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой

Бабушка Анастасии всегда держала мешочек с сухарями — выбрасывать хлеб считалось почти грехом. Она умела из одной банки кильки собрать полноценный обед для всей семьи. А печёночный торт до сих пор остаётся в памяти Анастасии как вкус праздника из детства.

Ранее мы сообщали, что такое подлива №1 и как приготовить тот самый соус из советской столовой.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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