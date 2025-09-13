«Ногти все черные»: Цискаридзе раскрыл страсти о натруженных в пуантах ногах

Балет всегда ассоциируется с болью, стертыми в кровь пальцами и ногтями, которые не успевают отрасти. Но если сегодня мы видим, что Николай Цискаридзе по-прежнему легко выходит на сцену и не скрывает ухоженных стоп, то это заслуга не только таланта, но и грамотного отношения к обуви.

О повседневной обуви

Доктора единодушны: балетный ученик вне зала должен ходить не в модных кедах, а в правильных кроссовках. Легкий подъём пятки, амортизирующая стелька — это не каприз, а способ дать мышцам и костям восстановиться.

Балетки или плоские кеды «убивают» стопу, а высокий каблук ломает осанку. Для артистов выбор очевиден: кроссовки — это не стиль, а инструмент сохранения здоровья.

О пуантах

Здесь главный спор идёт вокруг знаменитых Gaynor Minden. Да, они прочные и красивы, но пластик не поддается «разминке».

«Если стопа ещё растущая, нежная, со временем в такой обуви под ногтевой пластиной формируется гематома, ногти все чёрные.

Но когда девочки занимаются в таких пуантах постоянно, они «добивают» все пальцы, гематомы формируются постепенно. То есть это – образование не одного дня. И его оттуда убрать невозможно».

Потому Академия Вагановой долгое время запрещала «гейнеры» для студентов младших курсов, и Цискаридзе всегда поддерживал это решение. Он понимал: искусство не требует жертв в буквальном смысле, если правильно подобрать обувь.

Как сохранить стопы

Артист обязан следить за состоянием своих ног, ведь стопа — его рабочий инструмент. Уход после репетиций, отдых в удобной обуви, своевременная замена пуант — всё это позволяет танцевать десятилетиями.

В советское время артистам часто доставались тяжёлые «дубовые» модели, которые ломали ногу при высоком подъёме. Сегодня выбор велик, и опытные педагоги помогают подобрать пуанты под конкретную стопу.

Цискаридзе никогда не скрывал: дисциплина в мелочах позволяет сохранить здоровье дольше, чем кажется возможным. И история его ног — живое подтверждение того, что балет не обязан быть приговором для стоп, если к обуви относиться так же серьёзно, как к самой хореографии.