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Проверено на личном опыте: Цискаридзе объяснил, почему москвичи порой презрительно относятся к петербуржцам

22 декабря 2024 17:31
Проверено на личном опыте: Цискаридзе объяснил, почему москвичи порой презрительно относятся к петербуржцам
Проверено на личном опыте: Цискаридзе объяснил, почему москвичи порой презрительно относятся к петербуржцам
Legion-media

Конечно, из любого правила бывают исключения, но в мире культуры тенденция прослеживается.

«В этом было столько московского презрения ко мне – петербуржцу», — вспоминал Николай Цискаридзе эпизод, который для него стал примером скрытого соперничества между двумя столицами. История началась с его ученицы — красивой и талантливой балерины, которая, окончив Академию Русского балета им. Вагановой, смогла пробиться в Большой театр.

По словам Цискаридзе, его московские коллеги часто высказывали недовольство, что в столицу «прут питерские». Он, как человек, связанный с обеими культурными столицами, оказался в сложной ситуации. С одной стороны, он защищал свою ученицу, а с другой — слышал упрёки в адрес её происхождения.

Московская коллега спросила: «Если у неё всё так хорошо с родителями, зачем же она училась в Питере?» — рассказывает Цискаридзе. Этот вопрос вызвал у него смешанные чувства — от смеха до грусти, поскольку в нём прозвучало то самое московское презрение, с которым он сталкивался и раньше.

В этой истории он подчеркнул, что в Петербурге отношение к детям из «непростых семей» другое. Даже если родители могли позволить себе дорогие аксессуары, они не стремились «продвинуть» ребёнка за счёт связей, а делали акцент на его реальных талантах. Это, по словам Цискаридзе, вызывает у него огромное уважение.

Эта история не только иллюстрирует профессиональные стандарты, но и подчёркивает вечное соперничество Москвы и Петербурга, которое даже в искусстве проявляется на самых разных уровнях.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургМоскваНиколай Цискаридзе
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