Цифровой рубль, ретро-трамваи и умные депо: как меняется транспорт Петербурга

Общественный транспорт Петербурга прямо сейчас переживает масштабную перезагрузку.

Проезд за цифровые рубли: тест на маршруте №24

В трамваях 24-го маршрута теперь можно расплатиться цифровыми рублями. Это пилотный проект Центробанка и города, рассказал губернатор Александр Беглов.

Работает все просто:

Наводите камеру смартфона на QR-код на валидаторе или медиаэкране. В банковском приложении выбираете оплату цифровым рублем. Подтверждаете перевод и получаете электронный чек.

Деньги списываются мгновенно и безопасно. Пока систему тестируют на одном маршруте, чтобы понять, насколько такой способ удобен обычным горожанам. Если новинка приживется, ее масштабируют на весь город.

«Умные» трамваи: ретро-стиль и автопилот

По улицам города уже ходят новые трамваи «Достоевский» и «Довлатов». Внешне они напоминают культовый ленинградский вагон 1950-х годов «Стиляга», но их начинка — чистый хай-тек:

Окна-экраны. В салоне установлены интерактивные дисплеи с дополненной реальностью. Они показывают маршрут на карте и рассказывают об исторических зданиях за окном.

В салоне установлены интерактивные дисплеи с дополненной реальностью. Они показывают маршрут на карте и рассказывают об исторических зданиях за окном. Искусственный интеллект. Вагоны оснащены российской системой активной безопасности. Камеры и радары следят за дорогой, замечают пешеходов и препятствия. Если водитель отвлекся, трамвай сам притормозит. Это первый шаг к полному беспилотному движению.

Новая жизнь старых депо

Чтобы современный транспорт работал без сбоев, город обновляет базы обслуживания:

Первый троллейбусный парк (на Сызранской улице). Он не выпускал машины на линию больше 15 лет. К концу 2028 года депо полностью перестроят. Отсюда поедут около 70 троллейбусов, включая модели с увеличенным автономным ходом (они могут опускать «рога» и ехать на аккумуляторах в новые районы, где еще нет контактной сети).

Трамвайный парк №7. Его модернизировали первым в стране. Скоро трамваи здесь будут парковаться на ночь автоматически — стрелки переводит компьютерная программа без участия человека.

Исторический парк №3 на Петроградке. Старинный парк XIX века, где начиналась еще конка, деликатно обновят к 2029 году, сохранив историческую кирпичную кладку.

История под напряжением: ремонт вековых подстанций

Модернизация коснулась не только рельсов и проводов, но и архитектуры. В городе реставрируют тяговую подстанцию №5 на Большой Подьяческой улице. Ее построили еще в 1909 году для первых электрических трамваев Российской империи.

Здание — признанный памятник. Реставраторы не просто меняют провода, а восстанавливают исторический фасад, дубовые перила, плитку и старинные светильники.

Это уже четвертая историческая подстанция, которую бережно восстанавливают в Петербурге: прошлое здесь продолжает работать на будущее.

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