Один вечер на кухне – месяц без возни с тестом: как заготовить и заморозить сырники

Замороженные сырники хранятся до трех месяцеы

Любимые многими сырники хозяйки предлагают готовить сразу большими партиями и замораживать. При необходимости их останется только достать и пожарить. Замороженные сырники хранятся 3 месяца. Рецептом плотных, румяных, сырников с нежной серединкой поделились в сети.

Приготовление теста

Творог (500 гр) выложите в миску. Добавьте желтки двух яиц, 2 ст. ложки сахара и 3–4 ст. ложки рисовой муки. Пробейте погружным блендером до однородности. Если любите крупинки творога, просто хорошо перемешайте ложкой. Тесто должно держать форму на ложке, не растекаться, но оставаться мягким и слегка липким. Если расползается — добавьте ещё 1 ст. ложку рисовой муки. По желанию вмешайте кокосовую стружку.

Формовка

Скатайте пробный шарик размером с грецкий орех. Если он собирается без трещин и не липнет к рукам — тесто готово.

Слегка припылите сухие ладони пшеничной мукой, сделайте одинаковые шарики из всего теста. Обваляйте каждый в пшеничной муке.

Заморозка

Застелите доску или противень пергаментом. Разложите сырники на расстоянии друг от друга. Уберите в морозилку на 3–4 часа. Когда полностью затвердеют, снимите с пергамента и разложите по пакетам или контейнерам.

Как приготовить

Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте растительное масло, выложите замороженные сырники. Жарьте без крышки 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Затем переложите в форму и запекайте в духовке при 180 C 10–15 минут. Так они доготовятся внутри и не расплывутся.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить студенческие пирожки.