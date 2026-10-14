Машина времени на 400 «квадратах»: в Петербурге открылся Музей компьютерных игр

В новый зал с ретро-консолями идут и зумеры.

В фудмолле «Вокзал 1853» появилось новое необычное место. Там заработал Музей компьютерных игр. Пространство заняло более 400 квадратных метров, сообщает "ДП".

Сюда стоит заглянуть не только геймерам, но и тем, кто вообще далек от виртуальных миров.

От «Тетриса» до виртуальных миров

За проектом стоит опытная команда — создатели знаменитого Музея советских игровых автоматов. Они знают, как увлечь посетителя.

Вся выставка поделена на эпохи. Вы начинаете путь с истоков: первых аркадных автоматов 1970–80-х годов с пиксельной графикой. Затем идут культовые домашние консоли: легендарные Dendy, Sega Mega Drive, первая PlayStation и Nintendo.

Пройдя мимо пузатых ламповых телевизоров, вы попадаете в эпоху компьютерных клубов с культовыми «Героями», Doom и «Контрой». Не обошлось и без современных технологий, сетевых блокбастеров и шлемов виртуальной реальности.

Это музей не для «старичков»

Кажется, что такие выставки делают исключительно для тех, чье детство прошло в девяностых и нулевых. Но создатели музея этот миф легко разрушают.

По их опыту, более 80% гостей — это школьники, студенты и молодые люди. Они физически не могли застать старые приставки. Для нового поколения такие игры — не ностальгия, а экзотика и живая история технологий.

Экспонаты собирали десять лет

Идея открыть такой музей появилась еще десять лет назад. Тогда петербургская команда вдохновилась опытом коллег из берлинского Музея видеоигр. С тех пор шла долгая охота за раритетами.

Часть экспонатов выкупали у частных коллекционеров и за границей. Другие консоли привезли из партнерских музеев, например, из Владивостока.

Кстати, поучаствовать в жизни музея может любой желающий. Если у вас на антресолях или на даче пылится старая приставка, картриджи или редкий гаджет — их можно подарить музею.

Больше чем просто кнопки пожимать

Пространство не будет просто залом с игровыми автоматами. Скоро здесь запустят образовательную программу:

лекции по философии и истории видеоигр;

воркшопы по геймдизайну для новичков;

встречи с разработчиками популярных российских и мировых игр.

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