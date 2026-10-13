Квадратные водостоки и родная лепнина: как изменились «Серебряные ряды» на Невском проспекте

Невский проспект постепенно освобождается от строительных лесов.

На углу с Думской улицей строители наконец открыли фасад «Серебряных рядов». Теперь историческое здание можно рассмотреть во всей красе.

Это первый полностью готовый дом из сложного реставрационного списка города.

Откуда взялось название?

В XVIII веке на этом месте стояли обычные деревянные лавки. В них бойко торговали серебром, золотом и драгоценными камнями. Торговые ряды так и прозвали — Серебряными.

В 1783 году случился сильный пожар, и лавки сгорели дотла. Императрица Екатерина II запретила строить здесь новое дерево. Она велела возвести солидное каменное здание.

За проект взялся знаменитый итальянец Джакомо Кваренги. Он построил строгий дом с красивой нижней аркадой, которая перекликалась с соседним Гостиным двором.

Позже открытые арки застеклили под магазины, а кусок здания и вовсе снесли, чтобы построить башню Городской думы. Но дом всё равно сохранил дух старого купеческого Петербурга.

Что сделали реставраторы?

Здание буквально лечили от следов времени и петербургской сырости. Специалисты не просто покрасили стены, а провели тонкую ручную работу:

Восстановили кирпич и штукатурку. Трещины заделали, фасад укрепили специальными составами.

Трещины заделали, фасад укрепили специальными составами. Вернули лепнину. Утраченные детали декора воссоздали по старинным чертежам и архивам.

Утраченные детали декора воссоздали по старинным чертежам и архивам. Поставили исторические водостоки. На фасад вернули трубы квадратного сечения — именно такие задумывал Кваренги, а не привычные нам круглые.

На фасад вернули трубы квадратного сечения — именно такие задумывал Кваренги, а не привычные нам круглые. Привели в порядок детали. Мастера отреставрировали деревянные рамы, двери и гранитные площадки у входов.

Что дальше будет с Невским?

«Серебряные ряды» — это только начало. Город сейчас масштабно обновляет главную улицу.

Обычные фасады и крыши (а их набралось 86 штук) уже привел в порядок Жилищный комитет. Но 11 самых ценных и сложных зданий с уникальным декором забрали себе профессиональные реставраторы.

Сейчас мастера работают над Домом Демидовых возле Малой Садовой, домом №47 на углу с Владимирским проспектом и бывшим зданием Тульского поземельного банка.

Все работы на этих сложных объектах планируют завершить к концу следующего года. Так что во время следующей прогулки по центру обязательно притормозите у Думской улицы, чтобы оценить обновленные арки Кваренги.

Ранее «Городовой» рассказывал, как менялся и чем живет сегодня Невский проспект.