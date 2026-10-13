Квадратные водостоки и родная лепнина: как изменились «Серебряные ряды» на Невском проспекте

На углу с Думской улицей строители наконец открыли фасад «Серебряных рядов». Теперь историческое здание можно рассмотреть во всей красе.
Это первый полностью готовый дом из сложного реставрационного списка города.
Откуда взялось название?
В XVIII веке на этом месте стояли обычные деревянные лавки. В них бойко торговали серебром, золотом и драгоценными камнями. Торговые ряды так и прозвали — Серебряными.
В 1783 году случился сильный пожар, и лавки сгорели дотла. Императрица Екатерина II запретила строить здесь новое дерево. Она велела возвести солидное каменное здание.
За проект взялся знаменитый итальянец Джакомо Кваренги. Он построил строгий дом с красивой нижней аркадой, которая перекликалась с соседним Гостиным двором.
Позже открытые арки застеклили под магазины, а кусок здания и вовсе снесли, чтобы построить башню Городской думы. Но дом всё равно сохранил дух старого купеческого Петербурга.
Что сделали реставраторы?
Здание буквально лечили от следов времени и петербургской сырости. Специалисты не просто покрасили стены, а провели тонкую ручную работу:
- Восстановили кирпич и штукатурку. Трещины заделали, фасад укрепили специальными составами.
- Вернули лепнину. Утраченные детали декора воссоздали по старинным чертежам и архивам.
- Поставили исторические водостоки. На фасад вернули трубы квадратного сечения — именно такие задумывал Кваренги, а не привычные нам круглые.
- Привели в порядок детали. Мастера отреставрировали деревянные рамы, двери и гранитные площадки у входов.
Что дальше будет с Невским?
«Серебряные ряды» — это только начало. Город сейчас масштабно обновляет главную улицу.
Обычные фасады и крыши (а их набралось 86 штук) уже привел в порядок Жилищный комитет. Но 11 самых ценных и сложных зданий с уникальным декором забрали себе профессиональные реставраторы.
Сейчас мастера работают над Домом Демидовых возле Малой Садовой, домом №47 на углу с Владимирским проспектом и бывшим зданием Тульского поземельного банка.
Все работы на этих сложных объектах планируют завершить к концу следующего года. Так что во время следующей прогулки по центру обязательно притормозите у Думской улицы, чтобы оценить обновленные арки Кваренги.
Ранее «Городовой» рассказывал, как менялся и чем живет сегодня Невский проспект.