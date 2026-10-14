Дожди отменяются: Петербург пережил самую холодную ночь, но впереди потепление

В Северную столицу наконец-то заглянул антициклон.

Антициклон в Петербурге прогнал затяжные дожди и принес солнце. Правда, вместе с ясным небом пришли и первые серьезные холода.

Самая холодная ночь этой осени

Минувшая ночь в Северной столице официально побила температурный антирекорд сезона. Столбики термометров в городе опустились до скромных +1,6°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Ленинградской области дела обстоят еще суровее — там уже начались настоящие заморозки. Холоднее всего оказалось в Волосово: термометры показали -3,3°.

Почему так резко похолодало?

Все просто: облака рассеялись. Летом солнце быстро прогревает землю, а вот в середине октября ясное небо работает наоборот.

Земля без «одеяла» из туч стремительно теряет накопленное за день тепло, и воздух выхолаживается за считаные часы.

Погода на сегодня: сухо и свежо

Днем ситуация наладится. Антициклон удержит сухую и комфортную погоду.

В Петербурге воздух прогреется до +7…+9° .

. По области местами будет до +10° .

. Осадков не ожидается. Ветер стихнет до комфортных 3–8 м/с.

Обратите внимание на атмосферное давление: оно поднялось до отметки 766 мм рт. ст. Это заметно выше нормы, поэтому метеозависимым людям сегодня стоит поберечь силы и пить больше воды.

Впереди — потепление до +12°

Мерзнуть долго не придется. Синоптики обещают, что следующие несколько ночей будут заметно мягче.

Уже в четверг днем потеплеет до приятных +10…+12°. Дождей по-прежнему не видно.

Листая погодные хроники: от жары до зимы

Октябрь в Петербурге всегда был полон сюрпризов. Для даты 14 октября норма среднесуточной температуры составляет +6,4° — сейчас мы держимся аккурат около этого значения.

Но история помнит и крайности:

Аномальная жара: в 1889 году воздух в этот день прогрелся до невероятных +18,2° . Петербуржцы гуляли буквально в летней одежде.

в 1889 году воздух в этот день прогрелся до невероятных . Петербуржцы гуляли буквально в летней одежде. Ранняя зима: в 1992 году ударил мороз до -6,4° .

в 1992 году ударил мороз до . Рекордный потоп: в 1938 году на город за сутки вылилось 23 мм осадков.

В прошлом году14 октября шёл дождь, а минимум составил +3,9°, максимальная температура достигла +6,7°.

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптики предупредили о сырой и ветреной погоде в Петербурге.