Ливней не будет, но зонт пригодится: синоптики предупредили о сырой и ветреной погоде в Петербурге

Петербуржцев сложно удивить серостью за окном. В городе установилась классическая середина осени: сырая, прохладная, но вполне привычная.

Что с погодой прямо сейчас

Над городом завис уходящий циклон. Из-за него небо затянуто облаками, хотя солнце все-таки пытается иногда пробиться.

Днем в городе будет от +6 до +8 градусов. В Ленобласти — от +4 до +9, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Местами покапает небольшой дождь. Настоящего ливня синоптики не обещают, но зонт в сумку лучше бросить.

Ветер северо-западный, умеренный — до 8 метров в секунду. Давление подросло до 765 мм рт. ст. Это выше нормы, поэтому метеозависимые люди могут почувствовать легкую сонливость или головную боль.

Чего ждать завтра

В среду погода существенно не изменится:

Ночь будет холодной: всего +2…+4 градуса.

Под утро снова возможен мелкий дождь.

Днем воздух прогреется чуть лучше, чем сегодня — до +7…+9 градусов.

Рекорды дня: от жары до первых морозов

Средняя температура для середины октября в Петербурге — около +6,6 градуса. Так что сейчас погода идет строго по графику. Но в истории города этот день бывал очень разным:

Самый жаркий день случился в далеком 1889 году. Тогда термометры показали невероятные +17,3 градуса. Горожане гуляли в легких пиджаках.

случился в далеком 1889 году. Тогда термометры показали невероятные +17,3 градуса. Горожане гуляли в легких пиджаках. Самый морозный день застали жители города в 1911 году. Температура рухнула до -4,4 градуса, и лужи сковало льдом.

застали жители города в 1911 году. Температура рухнула до -4,4 градуса, и лужи сковало льдом. Самый мокрый день пришелся на 2000 год: за сутки вылилось 18 мм осадков — треть месячной нормы.

В 2025 году 13 октября минимум составил +4,4°, максимальная температура достигла +8,8°, и выпало 4,0 мм осадков в виде дождя.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербург возвращается солнце и тепло до +14 градусов.