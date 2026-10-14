Прогноз зимы 2026–2027: климатолог Карнаухов допустил бесснежный сезон в России

Что стоит за такими прогнозами и как к ним подготовиться

Прогнозы на предстоящую зиму звучат непривычно: синоптики и климатологи не ждут суровых морозов, а устойчивый снежный покров может задержаться.

Особенно это касается центральных регионов, где снега порой оказывается не больше, чем в межсезонье.

Что говорит наука о погоде грядущей зимы

По оценке климатолога Алексея Карнаухова, на погоду в России повлияют сразу несколько факторов:

континентальный климат и близость к Арктике — из‑за этого потепление в стране идёт быстрее среднемирового;

температурные аномалии в Тихом океане — они способны вызывать резкие смены погоды;

смещение сроков формирования снежного покрова — вероятность сугробов в декабре оценивается примерно в 50 %;

новогодние оттепели — в последние годы дожди и слякоть на праздники стали почти привычным явлением.

Практичные советы на случай мягкой зимы

Если прогноз оправдается, пригодятся простые меры: не спешите убирать демисезонную обувь — она может ещё долго оставаться актуальной; держите под рукой непромокаемую одежду: при оттепелях и дождях она выручит лучше тёплой зимней.

Проверьте водостоки и отмостки вокруг дома — при чередовании заморозков и оттепелей там нередко скапливается вода.

Заранее продумайте, как будете передвигаться по слякоти — нескользкая подошва и защита от влаги заметно упростят жизнь.

Короткий вывод

Тёплая и малоснежная зима перестаёт быть редкостью — это следствие глобальных климатических изменений. Прогноз на сезон стоит учитывать при планировании гардероба, поездок и бытовых дел. Главное — быть готовым к резким сменам погоды и не полагаться на привычные «зимние» сценарии.

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