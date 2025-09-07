Городовой / Общество / Итальянские ужины в доме Цискаридзе: продукты из этого магазина звезда балета рекомендует в Сети
Итальянские ужины в доме Цискаридзе: продукты из этого магазина звезда балета рекомендует в Сети

Опубликовано: 7 сентября 2025 12:01
цискаридзе
Итальянские ужины в доме Цискаридзе: продукты из этого магазина звезда балета рекомендует в Сети
Кадр из программы «Сегодня вечером»

Признался, что сам пользуется.

Когда Николай Цискаридзе пишет о еде, он не просто упоминает блюда — он оживляет целую культуру. В своей недавней партнёрской публикации артист перевёл нас в атмосферу итальянского неспешного обеда, как финальная сцена в фильме, где каждый кусочек — акт страсти и наслаждения.

Три часа на обед и вечер с семьей

С цитаты из культового фильма «Аванти!» начинается гастрономическое путешествие: «Мы не бежим за гамбургером… Спагетти, пармезан, вино… А вечером — домой к жене и семье».

Для Цискаридзе это не просто слова, а образ жизни, рождённый в кадре, но живущий в душе. Он напоминает, что в Италии обед — это больше, чем трапеза, это ритуал и философия: три часа наслаждения вкусом, разговором и временем.

Ресторан на экране — реальное гастробеседы

Цискаридзе вспоминает фильм «Укрощение строптивого», где Орнелла Мути и Адриано Челентано попадали в ресторан на вывеске Ristorante de Pio (сегодня — Villa Pio).

Он призывает: если окажетесь в Ломбардии, загляните туда ради духа итальянского кино и тех взглядов, которые наполняют блюда смыслом, а блюда — уютом.

Кино, гастрономия, романтика

Он вспоминает и «Казино Рояль», где Бонд пил французское вино у берегов Италии, и «Ешь, молись, люби», где Джулия Робертс пропитывает джинсы новыми размерами, просто уступив романтике итальянских вкусов. Кино здесь — не декорация, а приглашение вкусить жизнь с полной вилкой.

Как создать итальянский вечер дома

Цискаридзе подсказывает идеальный гастрономический план, совместно с SPAR, которым артист балета пользуется и сам.

  • Главное блюдо: паста с соусом песто — ароматные травы, упругая паста.
  • Закуска: сочные оливки и классическая пицца «Маргарита», чтобы было просто, но душевно.
  • Итог вечера: бокал итальянского вина, который замыкает атмосферу.

Конечно, рекомендация Цискаридзе носит рекламный характер, но зная Николая можно быть уверенным, что он не порекомендует того, чем не пользовался бы сам.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
