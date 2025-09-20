Городовой / Общество / «Я не ворон, падалью питаться не буду»: Цискаридзе честно высказался о работе на ТВ
«Я не ворон, падалью питаться не буду»: Цискаридзе честно высказался о работе на ТВ

Опубликовано: 20 сентября 2025 13:01
Цискаридзе
«Я не ворон, падалью питаться не буду»: Цискаридзе честно высказался о работе на ТВ
Кадр из программы «Секрет на миллион»

Известный танцор считает это не более, чем забавой.

Николай Цискаридзе никогда не считал телевидение серьезной профессией. Для него сцена — вершина, а эфир — лишь инструмент.

Он видел, как рушились судьбы кумиров, когда их увольняли с ТВ в эпоху перемен: «Ютуба еще не было, и для них это был конец. Я понял: нельзя терять профессию».

Телевидение, по его словам, не дает опоры. Сегодня ты в эфире, завтра — нет.

Поэтому он сознательно выстроил «тыл»: преподавание, юрфак, собственные проекты. Цискаридзе не боится уйти, если роль или формат больше не дают смысла:

«Рыба бывает только первой свежести. Я не ворон, падалью питаться не буду».

В отличие от тех, кто «заказывает себе успех», он предпочитает жить без самообмана. Сцена, телевидение, слава — всё временно. Важнее сохранить свободу и интерес к жизни, а не цепляться за место в эфире.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
