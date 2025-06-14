Городовой / Общество / «Во-первых грязь»: Цискаридзе всегда предпочтет Петербургу Москву, и вот что его отталкивает в городе
Эксклюзив
Последние новости
Одиноко клюют семечки на брусчатке: почему с улиц Петербурга почти пропали воробьи Общество
«Это тот момент, который надо поймать»: когда и как нужно травить колорадского жука Общество
Дикая природа в городе: куда бежать, если опасный зверь собирается напасть Общество
Петербург — столица коммуналок: почему в Северной столице до сих пор живут большими семьями в маленьких комнатах Общество
Нобелевский квартал: в Петербурге есть своя маленькая Швеция, найти не составит труда Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Истории Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

«Во-первых грязь»: Цискаридзе всегда предпочтет Петербургу Москву, и вот что его отталкивает в городе

Опубликовано: 14 июня 2025 19:03
Николай Цискаридзе
«Во-первых грязь»: Цискаридзе всегда предпочтет Петербургу Москву, и вот что его отталкивает в городе
Кадр из программы «Сегодня вечером»

Остается столичным жителем до мозга костей, хотя признает и плюсы города на Неве.

Николай Цискаридзе не нуждается в лишних представлениях. Сегодня он возглавляет Академию русского балета имени Вагановой — сердце танцевального Петербурга, но при этом каждый уикенд уезжает в Москву.

Почему человек, работающий в культурной цитадели Северной столицы, не хочет здесь жить? Ответ у него, как всегда, без реверансов и дипломатии.

Петербург красивее Венеции

Он не скрывает: Петербург был для него всегда сценой — красивой, наполненной прошлым, но не домом. Дом — это Фрунзенская набережная в Москве, и менять прописку он не собирается.

У звезды много друзей, которые даже не посещали Петербург.

«"Господи, как ты ездишь в это болото?". Они видели весь мир, бывали в Лувре, в Галерее Уффици, но никогда не хотели посетить Эрмитаж или Русский музей».

Такие люди звезду балета поражают, для него город красивее многих европейских, хотя он сам порой разочаровывается в Северной столице.

Красота в городе, по мнению Цискаридзе, — внешняя. Всё, что за фасадами: лепнина, камины, как будто никому не нужно. Люди живут в доме с историей и даже не пытаются её сохранить. Грязь. Равнодушие. Безучастие.

«Очень сильно (раздражает). Во-первых, грязь. Во-вторых, абсолютная безучастность людей к тому месту, в котором они живут. Я не понимаю жителей, которые не хранят эту красоту».

Москва — это ритм

Контраст между двумя столицами он описывает на примере дворов. В Москве, по его словам, люди объединяются — ставят домофоны, ухаживают за парадными. В Петербурге же всё рушится внутри, тогда как снаружи дом сохраняет иллюзию былого величия.

Новости по теме
Николай Цискаридзе неожиданно вернулся на сцену, но не в балет: подробности Николай Цискаридзе неожиданно вернулся на сцену, но не в балет: подробности 3 марта 2025 22:03
«Невский», «Тайны следствия», «Первый отдел»: почему, если сериал о Петербурге — сразу грязь и преступления «Невский», «Тайны следствия», «Первый отдел»: почему, если сериал о Петербурге — сразу грязь и преступления 7 июня 2025 19:33
«Девичьи румянцы» за Пятигорьем: как поэт Игорь Северянин воспел красоту заброшенной усадьбы Ленобласти «Девичьи румянцы» за Пятигорьем: как поэт Игорь Северянин воспел красоту заброшенной усадьбы Ленобласти 20 мая 2025 09:01
Мазут вместо лечебной грязи: на пляжах в Анапе уже открыли купальный сезон, и это несмотря на запреты Мазут вместо лечебной грязи: на пляжах в Анапе уже открыли купальный сезон, и это несмотря на запреты 17 мая 2025 17:03
Паркетный этикет: как сохранить блеск и красоту исторического пола в петербургских квартирах Паркетный этикет: как сохранить блеск и красоту исторического пола в петербургских квартирах 15 мая 2025 15:01
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще