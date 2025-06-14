«Во-первых грязь»: Цискаридзе всегда предпочтет Петербургу Москву, и вот что его отталкивает в городе

Остается столичным жителем до мозга костей, хотя признает и плюсы города на Неве.

Николай Цискаридзе не нуждается в лишних представлениях. Сегодня он возглавляет Академию русского балета имени Вагановой — сердце танцевального Петербурга, но при этом каждый уикенд уезжает в Москву.

Почему человек, работающий в культурной цитадели Северной столицы, не хочет здесь жить? Ответ у него, как всегда, без реверансов и дипломатии.

Петербург красивее Венеции

Он не скрывает: Петербург был для него всегда сценой — красивой, наполненной прошлым, но не домом. Дом — это Фрунзенская набережная в Москве, и менять прописку он не собирается.

У звезды много друзей, которые даже не посещали Петербург.

«"Господи, как ты ездишь в это болото?". Они видели весь мир, бывали в Лувре, в Галерее Уффици, но никогда не хотели посетить Эрмитаж или Русский музей».

Такие люди звезду балета поражают, для него город красивее многих европейских, хотя он сам порой разочаровывается в Северной столице.

Красота в городе, по мнению Цискаридзе, — внешняя. Всё, что за фасадами: лепнина, камины, как будто никому не нужно. Люди живут в доме с историей и даже не пытаются её сохранить. Грязь. Равнодушие. Безучастие.

«Очень сильно (раздражает). Во-первых, грязь. Во-вторых, абсолютная безучастность людей к тому месту, в котором они живут. Я не понимаю жителей, которые не хранят эту красоту».

Москва — это ритм

Контраст между двумя столицами он описывает на примере дворов. В Москве, по его словам, люди объединяются — ставят домофоны, ухаживают за парадными. В Петербурге же всё рушится внутри, тогда как снаружи дом сохраняет иллюзию былого величия.