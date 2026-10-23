Большая стройка под землей: как расширяется метро Петербурга и где появится вокзал для поездов в Москву

В начале ноября жителям Петербурга покажут проект планировки новой станции «Лиговский проспект-2».

Прямо сейчас в Петербурге строят новые станции, проектируют участки будущей Кольцевой ветки и готовят грандиозный транспортный узел для скоростных поездов.

«Лиговский проспект-2»: вход в суперпоезд до Москвы

В начале ноября жителям Петербурга покажут проект планировки новой станции «Лиговский проспект-2», рассказал губернатор Александр Беглов.

Это будет не просто очередная остановка, а часть огромного вокзального комплекса.

Именно сюда будут приходить поезда будущей Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва. Напомним, этот проект позволит добираться между двумя столицами всего за 2 часа 15 минут.

Схема будет максимально удобной: пассажир выходит из скоростного поезда и сразу же спускается в метро.

Новая станция расположится на новой «коричневой» ветке (Красносельско-Калининской). С нее можно будет легко перейти на действующую станцию «Лиговский проспект-1».

Как это будет выглядеть?

Архитекторы решили оформить вестибюль в виде «скоростного портала». В его облике угадываются черты знаменитой арки Главного штаба и дома купцов Елисеевых. Здание аккуратно впишут в историческую застройку Лиговского проспекта.

Кстати, работы уже идут: специальный щит в тестовом режиме начал рыть тоннель в сторону будущей станции от соседней «Каретной».

Станция «Богатырская»: тоннель соединяют с вестибюлем

В Приморском районе кипит работа на продолжении «зеленой» (Невско-Василеостровской) линии. На строящейся станции «Богатырская» (ранее известной как «Туристская» или «Яхтенная») наступил важный этап — «сбойка».

Строители начали буквально прорубать проход между подземным вестибюлем и тоннелем, по которому пойдут поезда. Для этого нужно разобрать 846 массивных бетонных элементов. Первые несколько десятков уже сняли.

Сам вестибюль строят по современной технологии «стена в грунте». Сначала в земле отливают прочные бетонные стены, затем вынимают почву и только потом монтируют конструкции. Это позволяет строить безопасно для стоящих рядом жилых домов.

Внутри тоннелей уже уложили около 1,5 километра бетонного основания под будущие рельсы.

Куда дальше поедет гигантский щит «Надежда»?

В августе огромный проходческий щит «Надежда» диаметром более 10 метров завершил прокладку тоннеля на «зеленой» ветке. Он прошел под землей больше 4,5 километров.

Сейчас богатырская машина отдыхает и проходит техобслуживание. Дальше щит перевезут на «фиолетовую» ветку. Там ему предстоит тянуть тоннель за станцию «Комендантский проспект» в сторону будущей станции «Шуваловский проспект».

В перспективе этот участок соединят с «зеленой» веткой, создав удобную пересадку на Севере города.

Мечты о Кольцевой линии: процесс пошел

О собственной Кольцевой ветке петербуржцы мечтают десятилетиями. Сейчас город сделал к ней первый реальный шаг — начались общественные обсуждения проекта северо-восточной части кольца.

Речь идет об участке от будущей станции «Лесная-2» до «Ладожской-2». Между ними запланированы станции:

«Арсенальная»

«Площадь Калинина»

«Полюстровский проспект-2»

«Большеохтинская-2»

До 3 ноября горожане могут зайти на сайт Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), посмотреть чертежи и оставить свои замечания.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге реально появится Кольцевая ветка метро.