Фонтаны Петербурга засыпают: где еще успеть загадать желание у воды и что с ними будет зимой

С завтрашнего дня большинство фонтанов будут закрыты на зиму.

В Петербурге окончательно похолодало. А это значит, что городу пора прощаться с одним из своих главных символов.

С 24 октября городские фонтаны выключают и отправляют на зимовку, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Город берет паузу

В этом сезоне в Петербурге радовало жителей больше сотни фонтанов. Лидером по их числу традиционно стал Центральный район — здесь их целых 26. Не отстают Московский, Адмиралтейский и Петроградский.

Кстати, в этом году карта фонтанов пополнилась: в Приморском районе открыли новый памятный фонтан к 40-летию подвига ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Большие комплексы — на Московской площади, у Финляндского вокзала и возле Публичной библиотеки — уже затихают. Им тоже нужен отдых.

Как фонтаны готовят ко сну?

Просто повернуть кран и выключить фонтан нельзя. Если в трубах останется хоть немного воды, зимой она замерзнет, расширится и просто разорвет металл.

Сразу после отключения за дело берутся специалисты:

Из всех чаш и подземных труб полностью спускают воду.

Трубопроводы продувают сжатым воздухом, чтобы убрать малейшую влагу.

Чаши и гранит отмывают вручную со специальными мягкими шампунями.

Чувствительные насосы и электронику снимают и увозят на теплые склады.

Сами чаши накрывают прочными деревянными или металлическими щитами. Петербуржцы называют их «саркофагами». Они защищают гранит и декор от снега и наледи.

Вторая жизнь заброшенных чаш

С 2019 года в городе возродили уже больше 60 заброшенных фонтанов. Часто адреса подсказывали сами горожане. За зиму мастера как раз успеют обновить детали и трубы, чтобы весной во дворах снова зажурчала вода.

Не успели? Петергоф еще работает!

Если вы не успели нагуляться у воды в городе — не расстраивайтесь. Фонтаны Петергофа будут радовать гостей аж до 4 ноября включительно, сообщили в музее-заповеднике.

Закрытие специально сдвинули на позднюю осень. Во-первых, сейчас в Нижнем парке потрясающая золотая осень. Во-вторых, эти даты совпадают со школьными осенними каникулами — отличный повод съездить туда всей семьей.

Любопытная деталь: в Петергофе фонтаны работают без единого насоса. Вода бежит сама благодаря перепаду высот с Ропшинских высот. Эту уникальную систему придумали еще при Петре I, и она исправно служит уже три века.

Что появится на месте фонтанов зимой?

Сухими чаши простоят недолго. Уже к декабрю на месте главных фонтанов Санкт-Петербурга зажгутся «световые фонтаны».

Специалисты смонтируют каркасы со светодиодами, и вместо холодных струй воды на площадях Петербурга до самой весны будут искриться и переливаться тысячи ярких новогодних огней.

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