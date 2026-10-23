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Миска крупы вместо 10 кг навоза: кидаем даже на выпавший снег - весной земля приятнее шелка

Опубликовано: 23 октября 2026 08:22
 Проверено редакцией
Миска крупы вместо 10 кг навоза: кидаем даже на выпавший снег - весной земля приятнее шелка
Миска крупы вместо 10 кг навоза: кидаем даже на выпавший снег - весной земля приятнее шелка
Городовой ру
Садоводы все чаще отказываются от химии в пользу натуральных средств.

Крупы способны заменить привычный навоз и оздоровить грунт. Небольшой объем такого материала, рассыпанный по земле, заметно меняет ее структуру и питательность. Попробуйте этот доступный прием на своем участке.

Выберите подходящую крупу

Возьмите овес, гречку или рис. Эти продукты богаты углеводами и микроэлементами и служат отличной пищей для почвенных микроорганизмов. Крупы активизируют полезные бактерии, которые насыщают землю питанием и создают условия для активного роста растений.

Внесите в правильные сроки

Рассейте крупу по поверхности земли поздней осенью или в начале зимы. Так органические вещества разложатся быстрее и будут питать почву на протяжении всего сезона. Процесс не требует больших затрат времени и сил.

Полезный совет

Автор "Городового" Алина Владимирова делится секретом своих родителей-дачников. Они дополняют крупу компостом, перегноем, золой или сидератами. Такой комплексный подход улучшает не только химический состав грунта, но и его физические свойства. К примеру, после этого земля лучше удерживает влагу. Такой прием даст максимальный эффект и поможет получить здоровый урожай.

Фото: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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