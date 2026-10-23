Тёплые дни на исходе: Петербург прощается с антициклоном, но пока держит +12°

Рассказываем, что происходит с погодой прямо сейчас и к чему готовиться на выходных.

Конец октября в Петербурге обычно ассоциируется с промозглой сыростью и первым мокрым снегом. Но этот год решил нас побаловать.

В городе стоит непривычное для конца осени тепло. Правда, сухая и спокойная погода постепенно заканчивается.

Небо затягивает: тучи близко

Мощный антициклон, который дарил нам ясные дни, теряет силу и отступает, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Небо над городом затягивает облаками. В самом Петербурге сегодня обойдётся без серьёзных осадков, а вот жителям Ленинградской области зонты уже могут пригодиться — местами начнёт моросить.

Ветер дует с юго-востока, но он слабый — всего 3–8 метров в секунду, так что сильного дискомфорта не доставит.

Почти сентябрь за окном

Несмотря на серые тучи, на улице очень тепло:

В Петербурге воздух прогреется до +10…+12° .

. По области термометры покажут от +7 до +12°.

Давление падает

Атмосферное давление снижается и сейчас держится на отметке 765 мм ртутного столба.

Для Петербурга нормальной считается планка около 760 мм, так что давление всё ещё повышено. Но из-за его резкого падения метеочувствительные люди могут ощущать лёгкую сонливость, упадок сил или головную боль.

Планы на субботу: тепло, но сыро

В субботу характер погоды сильно не изменится, но дыхание осени станет ощутимее. Ночью будет вполне комфортно — от +7 до +9°, а днём температура снова доберётся до привычных за эту неделю +10…+12°.

Однако местами уже пройдут дожди. Если собираетесь гулять по набережным или паркам, захватите зонт или наденьте непродуваемую куртку с капюшоном.

Погодные рекорды: от мороза до тропиков

Петербургская погода умеет удивлять, и день 23 октября в разные годы это доказывал:

Самый тёплый день случился в 2006 году. Тогда воздух прогрелся до невероятных +13,8° . До рекорда нам сегодня не хватает всего пары градусов.

случился в 2006 году. Тогда воздух прогрелся до невероятных . До рекорда нам сегодня не хватает всего пары градусов. Самый холодный день зафиксировали в далёком 1885 году. Тогда в городе ударил настоящий зимний мороз: -8,3° .

зафиксировали в далёком 1885 году. Тогда в городе ударил настоящий зимний мороз: . Самым мокрым этот день стал в 1974 году. На город вылилось сразу 10 мм осадков — целое ведро воды на квадратный метр.

В прошлом, 2025 году, 23 октября тоже был дождь, минимум составил +4,7°, максимальная температура достигла +8,5°.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода ждет Петербург в выходные.