Прощаемся с антициклоном: какая погода ждет Петербург в выходные

Пятница станет финальным аккордом этой солнечной недели.

Осень в Петербурге пока отложила холода. Теплый и сухой период, который радовал нас последние дни, заканчивается.

Антициклон медленно уходит на восток, уступая место сырости. Но хорошая новость в том, что резкого холода не будет.

Пятница — последний день сухого тепла

Пятница станет финальным аккордом этой солнечной недели. Днем погода еще порадует уютом и спокойствием.

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, уже к вечеру небо затянет облаками. Ближе к ночи в город придет первый дождь. Это будет значить, что атмосферный фронт подошел вплотную к Северной столице.

Выходные: серо, сыро, но всё еще тепло

Суббота и воскресенье пройдут под знаком пасмурного неба. Солнце мы вряд ли увидим. Временами будет накрапывать небольшой дождь — типичная петербургская классика.

Однако кутаться в зимние пуховики рано. Температура остается аномально высокой:

Днем воздух прогреется до +10…+12 °C .

. Ночью термометры покажут комфортные +6…+8 °C.

С воскресенья включится ветер

Главные перемены начнутся во второй половине воскресенья:

Упадет давление. Антициклон окончательно сдаст позиции. Если вы чутко реагируете на смену погоды, приготовьтесь: голова в воскресенье может быть «чугунной». Усилится ветер. С юга и юго-востока подует со скоростью 7–12 м/с. Из-за ветра на набережных Невы и возле Финского залива сразу станет неуютно. Такая ветреная погода задержится с нами и на следующей неделе.

Что в итоге?

Снега и минуса на горизонте нет. Нас ждут мягкие, хоть и хмурые выходные.

Не сидите дома: надевайте непромокаемую обувь, берите с собой зонт или ветровку с капюшоном и отправляйтесь в парки. Гулять по осеннему ковру из листьев в такое тепло — редкое для Петербурга удовольствие.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге так тепло и сколько это продлится.