Дачный туалет из досок больше не нужен: покупаю модульную кабину с Ozon - собирается за пару часов

Покупка с Ozon, которая заменит привычный дачный туалет

Уличный туалет из дерева на даче требует внушительных затрат по деньгам и времени. Нужно приобрести брус, рубероид, крепеж и доски, после чего начнется основная часть работы. На строительство такого туалета уйдет несколько дней, при этом сооружение не будет являться вечным - уже через несколько сезонов древесина начнет темнеть из-за сырости.

Есть и другой вариант - модульная кабина, купленная на маркетплейсе. Пластик является ударопрочным, поэтому такой туалет прослужит долго. Для установки понадобится лишь шуруповерт.

Почему стоит отдать предпочтение такому туалету

Он без проблем переносит любые неблагоприятные погодные условия, а также является надежным. Все части модульной кабины сделаны на заводе, поэтому у уличного санузла не будет перекосов. Сама конструкция является легкой, прочной.

Кабина подойдет даже для биотуалета, что позволит избежать создания выгребной ямы.

Как правильно устанавливать

Закрепите на основании поддон.

В пазы вставьте боковые панели, используйте саморезы для соединения.

Установите переднюю раму с дверью.

Прикрепите скатную крышу и защелкните ее.

Для создания основания не потребуется бетон. Достаточно снять дерн, выровнять площадь, насыпать песок. На всю работу по установке кабины уйдет не более двух часов, сообщает progorod43.ru.

Рекомендация

Перед заказом модульной кабины необходимо читать отзывы, что позволит подобрать качественный вариант.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова заказала модульную кабину для дачи родственников. Сборка прошла очень быстро, так как внутри была инструкция. В кабину был поставлен обычный биотуалет. Такая идея стала и экологичной, ведь обычная выгребная яма загрязняла бы грунтовые воды.

Фото: Сгенерировано ИИ

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