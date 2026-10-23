Страховые пенсии в 2027 году будут проиндексированы дважды: на сколько увеличат выплаты

В 2027 году российских пенсионеров ждёт двойное повышение страховых выплат.

Механизм двухэтапной индексации возвращается. Первое увеличение произойдёт в феврале, второе — в апреле. Такой график позволит получателям заранее спланировать бюджет.

Сроки и проценты

Первый этап назначен на 1 февраля — выплаты вырастут на 6,8%. Второе повышение состоится 1 апреля, прибавка составит 3,3%. Оба этапа утверждены в рамках возврата прежней схемы индексации.

Расчёт на примере

Возьмите пенсию в 25 тысяч рублей. После февральского пересчёта сумма составит 26,7 тысячи, после апрельского — 27,5 тысячи. Итоговая ежемесячная прибавка достигнет около 2,5 тысячи рублей. Ориентируйтесь на эти цифры при планировании расходов.

Что учесть

Следите за официальными сообщениями Социального фонда и не полагайтесь на слухи. Проверяйте актуальные суммы в личном кабинете после каждого этапа. Заранее уточните, какие выплаты подпадают под индексацию именно в вашем случае.