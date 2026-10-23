Второе рождение Дома Карла Миллера: петербургский памятник спасают после пожара

Город решил вернуть дому его первоначальный блеск.

Старинные здания в Петербурге повидали всякое. Революции, коммунальный быт и забвение оставили свой след на сотнях исторических адресов.

Дом Карла Миллера — яркий тому пример. Недавно здание пережило пожар, но, похоже, эта история ведет не к гибели, а к настоящему возрождению.

От роскоши к советским коммуналкам

Когда-то особняк Карла Миллера поражал своим убранством. Внутри были просторные залы, дорогая лепнина на потолках и продуманный до мелочей декор.

Но после революции для здания начались тяжелые времена. Просторные комнаты разгородили фанерными перегородками и превратили в тесные коммуналки.

Почти вся роскошь исчезла: камины заложили кирпичом, уникальную отделку сбили, а лепнину замазали толстыми слоями побелки и краски. Дом потерял свой исторический дух на долгие десятилетия.

Официальным региональным памятником дом Миллера признали только в 2021 году. За ним наконец закрепили строгую защиту закона.

В прошлом году специалисты КГИОП обследовали здание буквально по кирпичику. Они составили подробный отчет о его техническом состоянии. И, как показало время, сделали это в самый нужный момент.

Спасение перед огнем

А потом случилась беда — пожар. Казалось бы, огонь должен был поставить крест на судьбе старинного здания. Но Дому Миллера невероятно повезло.

Во-первых, специалисты заранее подготовили проект его восстановления и приспособления для современной жизни. Во-вторых, архитекторы сохранили исторические чертежи, старые снимки и точные замеры комнат.

Но главное чудо в другом. Незадолго до пожара реставраторы бережно сняли со стен большую часть исторической лепнины и вывезли ее в мастерские. Огонь до нее просто не добрался.

Теперь эти подлинные фрагменты станут образцами, по которым мастера заново отольют весь декор.

Не просто ремонт, а полное возвращение к истокам

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире передачи «Новый взгляд» на телеканале «78» рассказал: особняк будут не просто латать. Его собираются именно воссоздать, сообщает Смольный.

Это значит, что мастера вернут зданию интерьеры, уничтоженные еще в советское время. Петербургская школа реставрации сильна еще со времен послевоенного восстановления пригородов. Для наших мастеров такая работа — знакомый и понятный вызов.

Когда леса снимут, горожане впервые увидят Дом Миллера таким, каким его задумал автор больше века назад. Здание обретет новую жизнь и вернет себе заслуженное место на карте исторического Петербурга.

Ранее «Городовой» рассказывал, как спасут знаменитый особняк.