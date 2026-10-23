Залила колбасу тестом — и в духовку: готовлю быстрый пирог – получается вкуснее пиццы

Быстрый заливной пирог

Заливные пироги являются отличным решением для экономии времени, так как не требуют замешивания, расстойки и раскатки теста. Рецепт заливного пирога с колбасой станет отличным вариантом для приготовления оригинального блюда.

Ингредиенты:

кефир — 250 мл;

мука пшеничная — 1 стакан;

яйцо куриное — 3 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

колбаса вареная — 300 г;

зеленый лук — 1 пучок;

соль — по вкусу;

сыр — 150 г.

Процесс приготовления

Соедините разрыхлитель, теплый кефир, соль, муку и яйца. Доведите тесто до консистенции густой сметаны.

Нарежьте колбасу и лук, сыр натрите на крупной терке. Смешайте подготовленные ингредиенты с тестом, выложите полученную массу в смазанную маслом форму и разровняйте.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40–50 минут. Готовность изделия проверьте с помощью зубочистки.

Рекомендуется подавать в теплом виде. Блюдо обладает высокими вкусовыми качествами и является отличной альтернативой пицце. Приятного аппетита.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова использует для приготовления колбасу варёного копчения. Получается очень пикантно.

Фото сгенерировано ИИ

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