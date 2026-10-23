Городовой / Новости Петербурга / Залила колбасу тестом — и в духовку: готовлю быстрый пирог – получается вкуснее пиццы

Залила колбасу тестом — и в духовку: готовлю быстрый пирог – получается вкуснее пиццы

Опубликовано: 23 октября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Залила колбасу тестом — и в духовку: готовлю быстрый пирог – получается вкуснее пиццы
Залила колбасу тестом — и в духовку: готовлю быстрый пирог – получается вкуснее пиццы
Городовой ру
Быстрый заливной пирог

Заливные пироги являются отличным решением для экономии времени, так как не требуют замешивания, расстойки и раскатки теста. Рецепт заливного пирога с колбасой станет отличным вариантом для приготовления оригинального блюда.

Ингредиенты:

  • кефир — 250 мл;
  • мука пшеничная — 1 стакан;
  • яйцо куриное — 3 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • колбаса вареная — 300 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • соль — по вкусу;
  • сыр — 150 г.

Процесс приготовления

Соедините разрыхлитель, теплый кефир, соль, муку и яйца. Доведите тесто до консистенции густой сметаны.

Нарежьте колбасу и лук, сыр натрите на крупной терке. Смешайте подготовленные ингредиенты с тестом, выложите полученную массу в смазанную маслом форму и разровняйте.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40–50 минут. Готовность изделия проверьте с помощью зубочистки.

Рекомендуется подавать в теплом виде. Блюдо обладает высокими вкусовыми качествами и является отличной альтернативой пицце. Приятного аппетита.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова использует для приготовления колбасу варёного копчения. Получается очень пикантно.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Куча вкуснющих голубцов на 3 дня вперед: миксую фарш с капустой — и по пакетам.

Всего 15 минут – и гора чебуреков готова: никакой возни с тестом, а вкус просто бомба.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Кофе, картины и тайны русского леса: как провести необычный вечер в Русском музее Перейти 23 октября 2026
В конце октября орошаю смородину и крыжовник настоем — отменный урожай на следующий год обеспечен: рекомендации агронома Давыдовой Перейти 23 октября 2026
Сойти с платформы и сразу в тепло: пересадки между электричками и автобусами в Петербурге станут удобнее Перейти 23 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное