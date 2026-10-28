Идеальный плов можно приготовить в обычной кастрюле: хитрости, о которых мало кто знает

Рецепт идеального плова

Точная дата возникновения рецепта плова не установлена. По мнению историков, блюдо появилось во II веке до нашей эры в период активного функционирования Великого шелкового пути, когда местное население впервые начало использовать в приготовлении пищи рис и пряности. Ниже представлен универсальный рецепт плова, адаптированный для приготовления в казане, кастрюле или на сковороде.

Ингредиенты:

Мясо — 900 г;

рис — 800 г;

растительное масло — 120 мл;

лук репчатый — 200 г;

морковь — 600 г;

соль — 11 г;

зира — 1 ч. л. (с горкой);

барбарис — 1 ч. л. (с горкой);

куркума — 3 г;

черный молотый перец — по вкусу;

чеснок — 1 головка.

Технология приготовления

Очистите овощи и промойте их. Лук нашинкуйте полукольцами, морковь нарежьте брусочками.

Разогрейте масло в емкости для приготовления, добавьте лук, а затем нарезанное мясо. Обжаривайте компоненты в течение 10 минут.

Добавьте морковь, всыпьте куркуму, соль, барбарис, зиру и перец. Тщательно промойте рис до прозрачности воды, равномерно распределите его поверх основы и залейте водой так, чтобы она полностью покрывала крупу.

Разместите чеснок в центре и тушите под крышкой в течение часа. Важно не перемешивать ингредиенты в процессе приготовления.

Фото сгенерировано ИИ

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