Что может поднять вам настроение? Выбирайте один из трех десертов – он покажет, что вас порадует

Какие простые удовольствия вернут вам радость жизни, покажет тест

Представьте, что перед вами витрина с тремя пирожными. Какое так и просится к чаю или кофе? Выберите сладость, которая первой вас "позвала". Она покажет, что может поднять вам настроение.

1. Эклер с шоколадным кремом

Вас заряжает общение. Вам нужно выговориться, обсудить накопившееся с близким человеком или просто побыть в шумной компании, где вас понимают. Одиночество в невеселые моменты только сильнее вас расстраивают, а разговор по душам возвращает вкус к жизни.

2. Чизкейк с ягодами

Вас порадует и развеселит отдых и смена обстановки. Ваше настроение падает от рутины и перегрузки. Поможет короткая поездка, прогулка в новом месте или день, когда вы разрешаете себе ничего не делать. Свежие впечатления и смена картинки перед глазами действуют лучше любого сладкого.

3. Профитроли с заварным кремом

Вам не хватает маленьких радостей и заботы о себе. Заставят улыбаться и поднимут настроение не глобальные перемены, а приятные мелочи: тёплая ванна, любимая музыка, интересная книга или просто вкусный чай, выпитый в тишине. Разрешите себе удовольствие без повода и чувства вины.

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