12 километров ожидания: почему рельсы вдоль шоссе Подбельского и Удаловской улицы не попали в бюджет Петербурга

Жители юга Петербурга очень ждут скоростной трамвай «Славянка».

Недавно городские власти заговорили о том, чтобы потянуть ветку еще дальше — до Пушкина и нового кампуса СПбГУ. Казалось бы, идея отличная.

Однако выяснилось: в проекте бюджета на 2027–2029 годы на эту стройку не заложено финансирование, сообщает "Деловой Петербург".

Куда хотели пустить новый трамвай?

Идея простая: продлить линию от Славянки в сторону Пушкина. Длина нового участка — около 12 километров. Рельсы должны пойти вдоль шоссе Подбельского и Удаловской улицы.

Главная цель этой ветки — связать с метро «Купчино» будущий «город-кампус» СПбГУ. Студентам и преподавателям обещали быстрый транспорт до метро.

Почему на продление не дали денег?

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) честно попросил деньги у города. Однако финансирование в бюджет на 2027–2029 годы не включили.

Причин для паники пока нет. Дело в банальной бюрократии и расчетах:

Проекта пока просто нет. Документы по планировке территории должны быть готовы только к февралю 2027 года. Заранее выделять миллиарды под то, чего еще нет на бумаге, город не стал. Смета еще не готова. Проект строит частный концессионер — компания «БалтНедвижСервис». Сейчас инвестор и чиновники только сводят дебет с кредитом. Бизнес оценивает свои риски, город — свои возможности.

В КРТИ надеются, что когда точную стоимость стройки подсчитают, деньги из бюджета все-таки выделят.

Что будет с основной веткой «Славянки»?

Главное: базовый маршрут никто не отменял.

Линия от станции метро «Купчино» через Шушары до самой Славянки строится. Это масштабный проект: больше 21 километра путей, мосты, путепроводы и современные трехсекционные низкопольные трамваи «Невский».

Более того, на обслуживание этой готовой сети деньги в проекте бюджета уже зарезервированы:

чуть больше миллиона рублей на первый год;

около 395 тысяч рублей в последующие два года.

Запуск первого участка до Шушар город по-прежнему ждет в ближайшей перспективе, а всю ветку до Славянки планируют запустить следом.

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