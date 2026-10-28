12 километров ожидания: почему рельсы вдоль шоссе Подбельского и Удаловской улицы не попали в бюджет Петербурга

Недавно городские власти заговорили о том, чтобы потянуть ветку еще дальше — до Пушкина и нового кампуса СПбГУ. Казалось бы, идея отличная.
Однако выяснилось: в проекте бюджета на 2027–2029 годы на эту стройку не заложено финансирование, сообщает "Деловой Петербург".
Куда хотели пустить новый трамвай?
Идея простая: продлить линию от Славянки в сторону Пушкина. Длина нового участка — около 12 километров. Рельсы должны пойти вдоль шоссе Подбельского и Удаловской улицы.
Главная цель этой ветки — связать с метро «Купчино» будущий «город-кампус» СПбГУ. Студентам и преподавателям обещали быстрый транспорт до метро.
Почему на продление не дали денег?
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) честно попросил деньги у города. Однако финансирование в бюджет на 2027–2029 годы не включили.
Причин для паники пока нет. Дело в банальной бюрократии и расчетах:
- Проекта пока просто нет. Документы по планировке территории должны быть готовы только к февралю 2027 года. Заранее выделять миллиарды под то, чего еще нет на бумаге, город не стал.
- Смета еще не готова. Проект строит частный концессионер — компания «БалтНедвижСервис». Сейчас инвестор и чиновники только сводят дебет с кредитом. Бизнес оценивает свои риски, город — свои возможности.
В КРТИ надеются, что когда точную стоимость стройки подсчитают, деньги из бюджета все-таки выделят.
Что будет с основной веткой «Славянки»?
Главное: базовый маршрут никто не отменял.
Линия от станции метро «Купчино» через Шушары до самой Славянки строится. Это масштабный проект: больше 21 километра путей, мосты, путепроводы и современные трехсекционные низкопольные трамваи «Невский».
Более того, на обслуживание этой готовой сети деньги в проекте бюджета уже зарезервированы:
- чуть больше миллиона рублей на первый год;
- около 395 тысяч рублей в последующие два года.
Запуск первого участка до Шушар город по-прежнему ждет в ближайшей перспективе, а всю ветку до Славянки планируют запустить следом.
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