Залил ведро - и выгребная яма чище операционной: ни ила, ни вони - без откачки целый год

Выгребная яма является необходимым сооружением для загородного дома. Однако со временем она может перестать функционировать должным образом.
Вода не уходит, заиливается дно, накапливаются жировые отложения на стенках, в результате чего появляется неприятный запах, который распространяется на всю округу. Все это говорит о том, что необходимо срочно чистить септик.
Биологические препараты
Средства продаются в виде гелей, гранул и жидкостей. Их действие основано на работе бактерий, которые разлагают органические отходы и ил. Популярна линейка «Доктор Робик». Сначала рекомендуется залить препарат под номером 509, спустя неделю - 309, а еще через неделю - 109.
"Результат отличный и запах пропадает. Проблем с выгребной ямой не будет, даже если ей 50 лет", - отметил "Ремонтдом".
Химическая очистка
Если биопрепараты не помогают, применяют каустическую соду. Она разжижает твердые стоки до состояния серых вод. Однако вещество очень агрессивное и требует строгого соблюдения техники безопасности.
Для этого способа понадобится:
- пластиковое ведро;
- совок;
- перчатки, очки и маска;
- сода.
Насыпьте в ведро соду (из расчета 4 кг на 1 квадратный метр ямы), добавьте 5-7 л воды и размешайте. После полного растворения вылейте смесь на дно ямы. Обязательно используйте защитные средства, поскольку средство может обжечь кожу!
Альтернативное решение
Если проблемы сохраняются, рассмотрите монтаж перелива. Для этого выкопайте рядом вторую яму и организуйте перелив с уклоном. Такая система требует очистки реже и обеспечивает долгосрочное решение для автономной канализации.
Ранее "Городовой" рассказал, как сделать обогреватель для теплицы, чтобы сохранить рассаду в заморозки.