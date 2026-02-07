3 ложки в воду - и пятки гладкие, как у младенца: ни трещин, ни натоптышей - хоть на красную дорожку босиком

Многие сталкиваются с шершавой кожей на пятках, натоптышами и глубокими трещинами. Такие дефекты не только портят внешний вид, но и могут вызывать дискомфорт при ходьбе. Однако кожу стоп можно увлажнить в домашних условиях.
Вы сможете безопасно размягчить натоптыши, аккуратно убрать их и помочь коже восстановиться. Результат не заставит себя ждать: уже после первой процедуры пятки станут заметно мягче, сообщает эксперт по домоводству Марина Жукова.
Что понадобится для процедуры:
- пищевая сода - 1 ст. л.;
- нашатырный спирт - 1 ч. л.;
- дегтярное мыло - 1 ст. л.
Также пригодится щетка‑пилка для стоп и питательный крем. Отлично увлажняет кожу обычный вазелин, а для улучшения эффекта и приятного аромата в него можно добавить кокосовое масло.
Ванночка для пяток
Налейте в таз 2 л горячей воды, добавьте соду, мыло, нашатырный спирт и хорошо перемешайте. Погрузите стопы на 20 минут в раствор. За это время кожа достаточно размягчится для дальнейшей обработки.
Очищение огрубевших участков
Возьмите щетку‑пилку и аккуратно снимите ороговевший слой круговыми движениями. Благодаря составу ванночки, даже пальцами удастся легко удалить размягченные участки. После обработки стопы станут гладкими и обновленными.
Завершающий уход
После чистки кожа может покраснеть — это абсолютно нормально. Нанесите питательный крем, чтобы успокоить эпидермис и заполнить трещинки. Это ускорит заживление и придаст стопам мягкость.
"После такой чистки пятки не цепляются, они становятся мягкими, бархатными", - отметила Марина Жукова.
