Алек Болдуин

"Планета красоты"

В обновленной и увеличенной "Планете красоты" царит совершенно необыкновенная атмосфера. Чуть заметный аромат восточных благовоний сразу настраивает на что-то приятное, да и почти все процедуры тут направлены не только на конечный эффект, но и на полное психологическое расслабление.