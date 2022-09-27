«Крошечная мечта» актера сбылась в 64 года
Американская актриса устроила настоящую экшн-сцену в жилом секторе.
Но многодетная мама старается сохранять позитивный настрой и активный образ жизни.
В скором времени Хилария станет матерью семерых детей.
В многодетной семье за всеми нужен глаз да глаз.
Фанаты многодетного семейства в восторге от своих кумиров.
В Сети появился некролог, посвященный Кэрол М. Болдуин.
Проблемный ребенок звездной пары до сих пор является яблоком раздора.
Голливудский актер Алек Болдуин сотрудничает с полицией в выяснении всех обстоятельств инцидента со стрельбой на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение артиста.
Трагический инцидент привел к гибели оператора в США на съемках вестерна «Ржавчина». Актер Алек Болдуин сделал роковой выстрел из оружия, которое должно было стрелять холостыми патронами. Подробности сообщает «Коммерсант».
В Сети вышел трейлер мини-сериала «Доктор Смерть» о харизматичном нейрохирурге, калечащем чужие жизни вместо того, чтобы их спасать.
Жена известного актера даже во время беременности практиковала йогу.
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