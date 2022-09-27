Все новости / Алек Болдуин

Алек Болдуин

Происшествия
Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в инциденте со стрельбой
Голливудский актер Алек Болдуин сотрудничает с полицией в выяснении всех обстоятельств инцидента со стрельбой на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение артиста.
22 окт 2021 20:41
Происшествия
Актер Алек Болдуин застрелил оператора на съемках фильма «Ржавчина»
Трагический инцидент привел к гибели оператора в США на съемках вестерна «Ржавчина». Актер Алек Болдуин сделал роковой выстрел из оружия, которое должно было стрелять холостыми патронами. Подробности сообщает «Коммерсант».
22 окт 2021 08:35
Шоу-бизнес
Всероссийская премьера анимационного фильма «Хранители снов» в формате IMAX 3D в СИНЕМА ПАРК DeLUXE
21 ноября 2012 года в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК состоится всероссийская премьера нового семейного анимационного фильма DreamWorks Animation «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» в формате IMAX 3D, за
21 ноя 2012 10:30
Спорт
"Планета красоты"
В обновленной и увеличенной "Планете красоты" царит совершенно необыкновенная атмосфера. Чуть заметный аромат восточных благовоний сразу настраивает на что-то приятное, да и почти все процедуры тут направлены не только на конечный эффект, но и на полное психологическое расслабление.
09 ноя 2006 21:02
Шоу-бизнес
Кино про бизнес: 10 фильмов, которые стоит посмотреть
Более или менее осязаемый бизнес появился в новой России в 1991-м, а два года спустя первый российский киношный предприниматель Фома открыл свой первый бизнес-проект - платный туалет. "ПП" составил десятку лучших, на наш взгляд, фильмов о бизнесе - всех времен и народов, включая российск
23 авг 2005 12:59
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