Смолк голос «ленинградского Боба Марли»: ушёл из жизни Андрей Куницын

Опубликовано: 30 октября 2025 18:00
Церемония прощания с известным регги-музыкантом пройдёт 31 октября в крематории на Шафировском.

В Санкт-Петербурге скончался музыкант Андрей Куницын, ему было 67 лет. Он прославился под псевдонимами DR.I-BOLIT, I-BOL и RAS SIMEON. О его уходе сообщил Герберт Моралес — коллега артиста по музыкальным проектам.

Уже к началу девяностых Куницын стал заметной фигурой в российской истории регги, после того как создал коллектив Rainbow Army Band и выступал в культовом клубе TamTam. Среди музыкантов и слушателей он получил прозвище «Боб Марли Ленинграда».

Музыка Куницына пользовалась популярностью не только в России. Магнитоальбомы, созданные на домашней студии с 1986 года, стали востребованными у студентов из Африки и были хорошо известны даже в африканских государствах.

В его творчестве встречались несколько необычных форм: так, в 1992 году появился проект «Регги для детей», где композитор перенёс произведения народных сказаний мира и стихи советских авторов в ритмы ямайского жанра.

Прощальная церемония назначена на 31 октября и пройдёт в 11 часов утра в крематории на Шафировском проспекте в Петербурге.

Ранее было известно, что скончался актер дубляжа Андрей Гриневич, известный по работе с голосами Брюса Уиллиса, Чарли Шина и Шона Коннери.

Юлия Аликова
