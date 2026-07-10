Мэрилин Монро назвала главное отличие мужчины-слабака: жёстко, но невероятно правдиво – обходите его стороной

Жизненные советы от знаменитой актрисы

Блондинка Мэрилин Монро производила лишь поверхностное впечатление легкомысленности, однако те, кто знал ее близко, отмечали ее невероятную тонкость и глубину натуры. Мужчины преклонялись перед ней, а женщины стремились ей подражать.

Три брака и многочисленные приписываемые ей романы ничуть не умаляли ее популярности. Режиссер Альфред Хичкок отмечал, что она была знатоком мужской психологии, всегда точно зная, как и чем очаровать, а с кем не стоит иметь дел ни при каких обстоятельствах.

Монро предостерегала женщин от отношений со слабыми мужчинами. По мнению актрисы, они не принесут счастья женщине, равно как и сами никогда не обретут его.

Сильный мужчина не нуждается в том, чтобы самоутверждаться за счет женщины, имевшей слабость его полюбить. Ему и без того есть где проявить свою силу.

К слабости мужчин Монро относила унижения и насмешки в адрес женщины. Подобные люди не сделают этого с другим мужчиной, потому что боятся получить жесткий отпор. А потому самоутверждаются исключительно на женщине.

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