Электронный ОСАГО не повод для штрафа — важное разъяснение Верховного суда

За электронный полис больше не штрафуют

Споры о том, нужно ли возить с собой бумажную копию электронного полиса ОСАГО, не утихали годами. Недавно точка в этом вопросе была поставлена на самом высоком уровне: Верховный суд вынес решение, которое меняет привычный подход к проверке документов на дороге.

Суть дела: как всё было

История началась с рядового случая: водителя Лопатина остановили для проверки документов. Права и СТС он предъявил, а вот бумажного полиса ОСАГО у него не оказалось — страховка была оформлена электронно. За это ему выписали штраф в 500 рублей. Водитель не смирился и дошёл до Верховного суда — и выиграл.

Суд постановил: если полис оформлен в электронном виде, отсутствие его бумажной копии не является нарушением. Ведь инспектор может сам проверить наличие страховки через базу — для этого достаточно данных автомобиля и водителя.

Что это значит для водителей: простые советы

Вот на что стоит обратить внимание:

Убедитесь, что электронный полис внесён в базу РСА — без этого проверка будет невозможна.

Держите под рукой данные полиса (номер, срок действия) — это ускорит взаимодействие с инспектором.

Помните: обязанность проверить страховку теперь лежит на сотруднике ГИБДД, а не на водителе.

Вывод

Решение Верховного суда снимает с водителей лишнюю нагрузку и переводит процесс проверки в цифровой формат. Главное — полис должен быть оформлен корректно и числиться в официальной базе. Это экономит время и избавляет от необоснованных штрафов. Об этом сообщает "Российская газета" (18+).

Личный опыт автора

Как-то раз меня тоже остановили для проверки документов. Полис был электронный, и я немного переживала, что без распечатки могут придраться. К счастью, инспектор спокойно проверил всё по базе и пожелал удачной дороги. С тех пор я не печатаю полис — но всегда убеждаюсь, что он активен и данные внесены верно.

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