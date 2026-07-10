Советский автомобиль, который ездил без дорог - и за это его убрали

Тайна советского внедорожника

В 1960‑х в СССР пытались решить старую проблему: как добраться туда, где нет дорог. Распутица отрезала от цивилизации целые районы, а обычный транспорт там просто сдавался.

На этом фоне и появился необычный проект Горьковского автозавода — ГАЗ‑16, автомобиль на воздушной подушке, который будто бы пришёл из будущего.

Что за зверь такой — ГАЗ‑16

ГАЗ‑16 собрали на базе «Волги» ГАЗ‑М21: кузов знакомый, а начинка — совсем другая. Под днищем стоял центробежный вентилятор: он нагнетал воздух, и машина весом в полторы тонны поднималась над поверхностью примерно на 15 сантиметров.

Двигателем служил стандартный 75‑сильный мотор — экзотика была не в деталях, а в самой идее. Об этом сообщает канал "Pochinka_blog"(18+).

Скорость — до 60 км/ч, причём над болотом, рекой или снежной целиной.

Управление — через направляющие рули, менявшие вектор воздушного потока.

Испытания проходили в Горьковской области, на Волге и в заболоченных местах: проверяли, где обычный транспорт пасует.

Почему задумка не пошла в серию

Проект столкнулся с множеством трудностей, но решающими стали не технические, а системные причины. Государство делало ставку на развитие дорожной инфраструктуры, а транспорт, которому дороги не нужны, просто не вписывался в эту стратегию.

Кроме того, для его обслуживания требовались новые стандарты и переподготовка кадров, что означало серьёзную перестройку устоявшихся процессов. Наконец, у разработки не нашлось влиятельного покровителя, способного продвинуть её на уровне ключевых решений.

Совет тем, кто интересуется забытой техникой

Если хочется глубже погрузиться в тему, стоит:

поискать архивные публикации о советских экспериментальных машинах;

обратить внимание на работы инженера Владимира Левкова — он ещё в 1930‑х работал с судами на воздушной подушке;

сравнить советские и зарубежные проекты: например, британский SR.N4, который позже перевозил пассажиров через Ла‑Манш.

ГАЗ‑16 — не просто инженерная диковинка, а попытка дать ответ на реальную проблему огромной страны. Машина работала, преодолевала бездорожье, но проиграла не технике, а логике системы. Сегодня от неё остались чертежи, редкие фото и ощущение: иногда для успеха мало одной только хорошей идеи — нужна ещё и готовность системы её принять.

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