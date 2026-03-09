Городовой / Город / Петербург борется с гепатитом С: бесплатные тесты в больнице Боткина
Петербург борется с гепатитом С: бесплатные тесты в больнице Боткина

Опубликовано: 9 марта 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Предварительная запись не требуется.

С 9 марта в Санкт-Петербурге начнётся Неделя борьбы с заражением и распространением хронического вирусного гепатита.

В Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина на Миргородской улице с 10 по 13 марта с 9:00 до 15:00 можно будет бесплатно и анонимно сдать анализ крови на гепатит С и другие важные инфекции, а также проконсультироваться с инфекционистом без предварительной записи.

Неделя направлена на повышение информированности жителей о признаках, рисках и мерах профилактики гепатита С, а также на разъяснение возможностей бесплатного лечения в поликлиниках.

Планы мероприятий

Запланированы онлайн-трансляция в соцсетях Комитета по здравоохранению, телесюжеты, эфиры на ТВ, публикации в соцсетях и новости на сайтах медучреждений, сообщает "Петербургский дневник".

В рамках нацпроекта «Долгая и активная жизнь» Петербург выполнил в 2025 году все задачи по программе борьбы с гепатитом С и снижению рисков его распространения.

Пациенты получают бесплатные препараты: 1225 человек лечились амбулаторно, 1631 – в дневном стационаре. Проведено тестирование на антитела почти для 350 тысяч горожан.

Заболеваемость острыми гепатитами в 2025 году упала до 6,25 случаев на 100 тысяч населения – на 1,5 раза ниже уровня 2024 года.

Автор:
Юлия Аликова
