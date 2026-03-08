При появлении петелек томатам - обязательно: 1 ложка под корень - и рассада рванет в рост как одержимая

Важная подкормка томатов на этапе рассады

Чтобы томаты хорошо росли и дали обильный урожай, им требуется много питательных веществ. Основной источник этих веществ – почва. Однако со временем она беднеет и не может "прокормить" рассаду, пишет эксперт портала "Садовый центр".

Первая подкормка рассады

Первую подкормку рассады томатов можно провести спустя несколько дней после появления всходов. Для этого используют монофосфат калия. Цель подкормки – замедлить рост стебля вверх, чтобы семядольное колено оставалось низким, ближе к земле.

Для приготовления раствора возьмите 1-2 грамма монофосфата калия на литр воды. Важно, чтобы порошок полностью растворился в воде комнатной температуры или чуть теплее.

Важный совет

Всегда начинайте с самой низкой рекомендуемой дозы. Лучше дать рассаде немного меньше удобрений, чем перекормить ее. Помните, что калий особенно важен для развития томатов.

Что дальше

После первой подкормки, когда рассада окрепнет и сформирует 2-3 настоящих листа, наступает время для второй фазы питания. На этом этапе томатам уже требуется более комплексный подход, поскольку они активно наращивают зеленую массу и закладывают основы для будущего плодоношения.

Вторая подкормка обычно проводится через 10-14 дней после первой, и для нее целесообразно использовать уже не только калий, но и другие макро- и микроэлементы. Отлично подойдут комплексные минеральные удобрения с преобладанием азота и фосфора, которые стимулируют рост корневой системы и развитие стебля. Азот необходим для формирования крепких листьев и стеблей, а фосфор играет ключевую роль в энергетических процессах растения и закладке цветочных почек.

Ранее портал "Городовой" рассказал про ключевую подкормку фиалки весной.