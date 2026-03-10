Пол-литра молока в таз с водой — и пяточки мягче бархата: "наждачная" кожа стала нежной — трещины разгладились

Нежные, мягкие, красивые пяточки - мечта каждой женщины. Пляжный сезон приближается, а это значит, что сейчас самое время подумать, как вернуть огрубевшим за зиму пяткам нежность, гладкость и бархатистость. Эксперты сайта medaboutme.ru при одобрении доктора медицинских наук Голубева Михаила Аркадьевича рассказали, какие ванночки для ног помогут сделать "наждачные" пятки мягкими и шелковистыми, как у младенца.
Представляем 4 рецепта эффективных ванночек для ног.
Молочная
1 ст. л. тертого твердого мыла растворите в тазу с теплой водой, взбейте в пену, добавьте пол-литра горячего молока и перемешайте. Держите ступни в тазу до остывания воды. Молоко хорошо смягчает кожу, возвращая пяткам нежность и бархатистость.
С глицерином
В таз с 2 л теплой воды добавьте 20 г глицерина и 5 г нашатырного спирта и погрузите ступни в раствор на 15-20 минут. Эта ванночка смягчит эпидермис и заживит трещинки.
С льняным семенем
Залейте 50 г льняного семени 1 стаканом кипятка, поварите на слабом огне в течение 10 минут, настоите 1 час под крышкой. Процедите, слейте жидкость в таз и держите там ноги в течение 30 минут. Льняное семя эффективно смягчает эпидермис.
С перекисью водорода
Влейте 2 ст. л. перекиси водорода в теплую воду и держите в растворе ступни на протяжении 20 минут. Такая ванночка обеззараживает и подсушивает кожу и предотвращает повышенную потливость.
И не забудьте каждый раз после применения ванночки насухо вытирать ноги и наносить на кожу стоп увлажняющий или питательный крем. И тогда ваши пяточки станут мягче бархата.
Ранее "Городовой" рассказывал о модном педикюре на март: трендовые оттенки весеннего сезона-2026, отражающие характер.