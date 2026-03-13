1 мешок при посадке малины в яму в марте: Сладкими сочными ягодами завалит без меры

Опубликовано: 13 марта 2026 03:06
 Проверено редакцией
Советы дачников по высадке малины.

Весной многие дачники занимаются высадкой плодовых деревьев и кустов. Чтобы саженец прижился и дал потом классный урожай, стоит соблюдать множество правил.

Совет по высадке малины дают на канале "Дача, сад и огород", стоит запомнить их, чтобы получить потом гигантский урожай.

Принцип высадки малины

  1. Первое, что необходимо сделать, - выкопать посадочную яму необходимого размера. Копаем шириной 60 сантиметров и глубиной - 50. Этот размер достаточен для саженца малины.
  2. Второе действие - создание подложки. Высыпаем из мешка старые палки, ветки, гнилые доски, которые собрали по участку. Разлагающееся в почве дерево надолго обеспечит малине бесперебойное питание из почвы, благодаря чему растение будет давать шикарный урожай.
  3. Сверху палок и досок необходимо высыпать 2 ведра компоста, он также создаст питательную среду для корней растения.
  4. Не забываем всыпать и золу для дополнительного питания, 2 стакана будет на большую яму для куста малины вполне достаточно.
  5. Теперь сверху в оставшееся место в яме всыпаем плодородную почву. Яма для посадки малины готова, можно отправлять в неё саженец и щедро его полить.

После такой посадки кусту малины долго не нужны будут удобрения, а тем более, не появится необходимости подкармливать куст химическими препаратами.

Древесные остатки, зола и компост обеспечат молодой куст всеми питательными веществами, которые ему необходимы для наращивания новых побегов, яркой листвы, а потом и сочных крупных ягод.

Не ленитесь подготовить для малины глубокую яму с плодородной подложкой, ей и вам это остро необходимо.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно подкормить ростки перца, чтобы получить мощную рассаду.

Марина Котова
