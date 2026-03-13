1 мешок при посадке малины в яму в марте: Сладкими сочными ягодами завалит без меры

Весной многие дачники занимаются высадкой плодовых деревьев и кустов. Чтобы саженец прижился и дал потом классный урожай, стоит соблюдать множество правил.
Совет по высадке малины дают на канале "Дача, сад и огород", стоит запомнить их, чтобы получить потом гигантский урожай.
Принцип высадки малины
- Первое, что необходимо сделать, - выкопать посадочную яму необходимого размера. Копаем шириной 60 сантиметров и глубиной - 50. Этот размер достаточен для саженца малины.
- Второе действие - создание подложки. Высыпаем из мешка старые палки, ветки, гнилые доски, которые собрали по участку. Разлагающееся в почве дерево надолго обеспечит малине бесперебойное питание из почвы, благодаря чему растение будет давать шикарный урожай.
- Сверху палок и досок необходимо высыпать 2 ведра компоста, он также создаст питательную среду для корней растения.
- Не забываем всыпать и золу для дополнительного питания, 2 стакана будет на большую яму для куста малины вполне достаточно.
- Теперь сверху в оставшееся место в яме всыпаем плодородную почву. Яма для посадки малины готова, можно отправлять в неё саженец и щедро его полить.
После такой посадки кусту малины долго не нужны будут удобрения, а тем более, не появится необходимости подкармливать куст химическими препаратами.
Древесные остатки, зола и компост обеспечат молодой куст всеми питательными веществами, которые ему необходимы для наращивания новых побегов, яркой листвы, а потом и сочных крупных ягод.
Не ленитесь подготовить для малины глубокую яму с плодородной подложкой, ей и вам это остро необходимо.
